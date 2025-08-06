YKS tercih bitiş tarihi: 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanır, ek yerleştirme tarihi belli mi?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih başvuruları 1 Ağustos günü başladı. ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapılan üniversite tercihleri ardından kayıt süreci başlayacak. 2025-2026 yılında 2 veya 4 yıllık yükseköğrenim bölümlerine yerleşemeyen adaylar ek tercih başvurusunda bulunabilecek. Öğrenciler tercih sürecinde toplamda 24 okul yazabilecek. Peki, üniversite tercihleri ne zaman bitiyor, sonuçlar hangi tarihte açıklanır?

YKS tercih bitiş tarihi: 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanır, ek yerleştirme tarihi belli mi? - 1

Üniversite tercih ekranı açıldı ve gençler, 2 yıllık ön lisans, 4 yıllık lisans bölümlerinden tercih listelerini hazırlıyor. Aday, T.C. kimlik numarası ve şifresi ile ÖSYM tercih ekranından süreç tamamlıyor. Tercih sonuçlarının duyurulması ile bir yükseköğretim kurumuna yerleşen adaylar kayıt yapabilecek. Yerleşemeyen adaylar ise ek yerleştirme takvimini bekleyecek. YKS ek yerleştirme ne zaman?

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YKS tercih bitiş tarihi: 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanır, ek yerleştirme tarihi belli mi? - 2

2025 YKS TERCİHLER İÇİN SON GÜN

ÖSYM tarafından ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak en fazla 24 adet kurum yazarak tercih yapılabiliyor. Tercih süreci 1 Ağustos'ta başladı ve 13 Ağustos'ta son bulacak. 

YKS tercih bitiş tarihi: 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanır, ek yerleştirme tarihi belli mi? - 3

ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI TARİHİ BELLİ Mİ?

13 Ağustos'ta bitecek tercihlerin ardından ÖSYM, yerleştirme sonuçlarını açıklayacak. Ancak üniversite tercih sonuçları için henüz tarih duyurulmadı. 2024 tercihleri 25 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında alınmış, yerleştirme sonuçları da 9 günün ardından 13 Ağustos'ta ilan edilmişti.

YKS tercih bitiş tarihi: 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanır, ek yerleştirme tarihi belli mi? - 4

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

2025 ek tercihler, tercih sonuçları ardından yapılacak okul kayıtlarının akabinde başlayacak. 2024 ek tercihleri 6-11 Eylül tarihinde gerçekleşmişti. Bu zaman zarfı dikkate alındığında ek tercih sürecinin Eylül ayı başında başlaması bekleniyor.

Ek yerleştirme tercih ücreti 130,00 TL olacak.

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