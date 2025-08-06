YKS tercih bitiş tarihi: 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanır, ek yerleştirme tarihi belli mi?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih başvuruları 1 Ağustos günü başladı. ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapılan üniversite tercihleri ardından kayıt süreci başlayacak. 2025-2026 yılında 2 veya 4 yıllık yükseköğrenim bölümlerine yerleşemeyen adaylar ek tercih başvurusunda bulunabilecek. Öğrenciler tercih sürecinde toplamda 24 okul yazabilecek. Peki, üniversite tercihleri ne zaman bitiyor, sonuçlar hangi tarihte açıklanır?
Üniversite tercih ekranı açıldı ve gençler, 2 yıllık ön lisans, 4 yıllık lisans bölümlerinden tercih listelerini hazırlıyor. Aday, T.C. kimlik numarası ve şifresi ile ÖSYM tercih ekranından süreç tamamlıyor. Tercih sonuçlarının duyurulması ile bir yükseköğretim kurumuna yerleşen adaylar kayıt yapabilecek. Yerleşemeyen adaylar ise ek yerleştirme takvimini bekleyecek. YKS ek yerleştirme ne zaman?