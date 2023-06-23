YKS tercihleri ne zaman başlayacak? YKS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanır? Üniversite tercih süreci için geri sayım
Milyonlarca üniversiteli adayının merakla takip ettiği 2023 YKS sonuçları için bekleyiş sürüyor. Sonuçların açıklanmasının ardından adayların, tercih sürecini en iyi şekilde gerçekleştirmesi için YKS tercih kılavuzunu incelemesi gerekiyor. Peki, YKS tercihleri ne zaman başlayacak? YKS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanır?
YKS oturumlarının geride kalması ile birlikte tercih yapmak isteyen adaylar tercih kılavuzuna yöneldi. Şimdi öğrencilerin gündeminde YKS tercihlerinin hangi tarihler arasında yapılacağı var. ÖSYM, tercih kılavuzunu henüz erişime açmadı. Kılavuzun sonuçların ardından yayımlanması bekleniyor. İşte, 2023 üniversite tercih sürecinde son durum...