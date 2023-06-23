YKS tercihleri ne zaman başlayacak? YKS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanır? Üniversite tercih süreci için geri sayım

YKS oturumlarının geride kalması ile birlikte tercih yapmak isteyen adaylar tercih kılavuzuna yöneldi. Şimdi öğrencilerin gündeminde YKS tercihlerinin hangi tarihler arasında yapılacağı var. ÖSYM, tercih kılavuzunu henüz erişime açmadı. Kılavuzun sonuçların ardından yayımlanması bekleniyor. İşte, 2023 üniversite tercih sürecinde son durum...