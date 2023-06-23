YKS tercihleri ne zaman başlayacak? YKS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanır? Üniversite tercih süreci için geri sayım

Milyonlarca üniversiteli adayının merakla takip ettiği 2023 YKS sonuçları için bekleyiş sürüyor. Sonuçların açıklanmasının ardından adayların, tercih sürecini en iyi şekilde gerçekleştirmesi için YKS tercih kılavuzunu incelemesi gerekiyor. Peki, YKS tercihleri ne zaman başlayacak? YKS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanır?

YKS tercihleri ne zaman başlayacak? YKS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanır? Üniversite tercih süreci için geri sayım - 1

YKS oturumlarının geride kalması ile birlikte tercih yapmak isteyen adaylar tercih kılavuzuna yöneldi. Şimdi öğrencilerin gündeminde YKS tercihlerinin hangi tarihler arasında yapılacağı var. ÖSYM, tercih kılavuzunu henüz erişime açmadı. Kılavuzun sonuçların ardından yayımlanması bekleniyor. İşte, 2023 üniversite tercih sürecinde son durum...

TÜRKİYE HABERLERİ

YKS tercihleri ne zaman başlayacak? YKS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanır? Üniversite tercih süreci için geri sayım - 2

2023 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?


ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç tarihi 2023 takvimiyle paylaşıldı.

Takvime göre, YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde duyurulacak.

YKS tercihleri ne zaman başlayacak? YKS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanır? Üniversite tercih süreci için geri sayım - 3

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?


ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçlarının, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilanının ardından tercih süreci de başlayacak.

Tercihlere ilişkin henüz resmi bir açıklama yok. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

DAHA FAZLA GÖSTER