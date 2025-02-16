YKS (üniversite sınavı) başvuruları 2025 ne zaman sona erecek? YKS AYT, TYT ve YDT başvuru tarihleri ve ücretleri

Üniversite sınavı hazırlıklarını sürdüren binlerce aday son başvuru tarihine odaklandı. YKS sınavı üç oturumda düzenlenirken başvuru işlemleri devam ediyor. 21-22 Haziran 2025’te düzenlenecek oturumlara adayların yoğun ilgi göstermesi beklenirken başvuru işlemleri 6 Şubat tarihinden itibaren başladı. Başvuru yapan ancak sınav ücretini yatırmayan adaylar oturumlara katılamayacak. YKS başvuru ücreti ise anlaşmalı bankalar ve ÖSYM e-Ödemeler bölümünden gerçekleştirilebilecek. Peki YKS başvuruları ne zaman sona eriyor? İşte, YKS son başvuru tarihi…

YKS (üniversite sınavı) başvuruları 2025 ne zaman sona erecek? YKS AYT, TYT ve YDT başvuru tarihleri ve ücretleri - 1

YKS başvuru işlemleri osym.gov.tr adresinden alınmaya devam ediyor. Başvuru işlemleri, her oturum için ayrı ayrı gerçekleştiriliyor. Adaylar, yayınlanan kılavuz doğrultusunda sınav başvurusunu yapacak. YKS başvuru ücretini yatırmayan adaylar ise sınavlara kabul edilmeyecek. Başvuru ücreti, 2025 yılında her bir oturum için 450 lira olarak belirlendi. Başvuru işlemleri internet üzerinden yapıldığı gibi ÖSYM merkezleri aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek. Başvuru tarihi sona erdikten sonra adaylar için ayrıca geç başvurular alınacak. Peki YKS başvuruları 2025 ne zaman sona erecek? İşte, YKS başvuru tarihleri…

TÜRKİYE HABERLERİ

YKS (üniversite sınavı) başvuruları 2025 ne zaman sona erecek? YKS AYT, TYT ve YDT başvuru tarihleri ve ücretleri - 2

YKS BAŞVURULARI 2025 NE ZAMAN SONA ERECEK?

ÖSYM tarafından paylaşılan kılavuz ile birlikte YKS başvuru tarihleri belli oldu. Başvuru süreci 6 Şubat’ta başladı ve süreç devam ediyor. AYT, TYT ve YDT başvuru işlemleri 3 Mart 2025 tarihinde sona erecek. 

YKS (üniversite sınavı) başvuruları 2025 ne zaman sona erecek? YKS AYT, TYT ve YDT başvuru tarihleri ve ücretleri - 3

GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU

Üniversite sınavına başvuru yapmayan veya sınav ücretini yatırmayan adaylar için geç başvuru işlemleri 11-13 Mart 2025 tarihleri arasında alınacak. Başvuru ekranı iki gün boyunca açık olurken geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak ödenecek. AYT, YDT ve TYT oturumlarının her birisi için başvuru ücreti 450 lira olarak belirlendi.

YKS (üniversite sınavı) başvuruları 2025 ne zaman sona erecek? YKS AYT, TYT ve YDT başvuru tarihleri ve ücretleri - 4

2025 ÜNİVERSİTE SINAVI TARİHLERİ

Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran 2025 Cumartesi 10.15'te başlayacak. Sınav 165 dakika sürecek.

Alan Yeterlilik Testi (AYT) 22 Haziran 2025 Pazar 10.15'te başlayacak. Sınav 180 dakika sürecek.

Yaban Dil Testi (YDT) 22 Haziran 2025 Pazar saat 15.45'te başlayacak. Sınav 120 dakika sürecek.

YKS (üniversite sınavı) başvuruları 2025 ne zaman sona erecek? YKS AYT, TYT ve YDT başvuru tarihleri ve ücretleri - 5

YKS SINAV BAŞVURU ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

YKS başvuru işlemleri anlaşmalı bankalar veya internet üzerinden yatırılabilecek. a ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından
kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır. Başvuru ücretleri şu şekilde;

Sadece TYT’ye girecek adaylar 450,00 TL,
TYT ile birlikte AYT veya YDT’den herhangi birine girmek isteyen adaylar 900,00 TL,
TYT, AYT ve YDT’nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 1350,00 TL yatıracaklardır.

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