YKS'de altı birinci: Kim, hangi bölüme yerleşti?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından 500 tam puan alarak birinci olan öğrencilerin yerleştiği üniversite ve bölümleri belli oldu. Farklı puan türlerinde altı YKS birincisinden beşi mühendislik, biri hukuk fakültesini kazandı.
Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan açıklamaya göre; Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) sayısal puan türünde birinci olan Nizip Fen Lisesi (Gaziantep) mezunu Ahmet Eren Özyurtseven Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünü (burslu) kazandı.