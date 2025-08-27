YKS'de altı birinci: Kim, hangi bölüme yerleşti?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından 500 tam puan alarak birinci olan öğrencilerin yerleştiği üniversite ve bölümleri belli oldu. Farklı puan türlerinde altı YKS birincisinden beşi mühendislik, biri hukuk fakültesini kazandı.

Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan açıklamaya göre; Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) sayısal puan türünde birinci olan Nizip Fen Lisesi (Gaziantep) mezunu Ahmet Eren Özyurtseven Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünü (burslu) kazandı.

AYT sözel ve eşit ağırlık puan türlerinde birinci olan Özel Tan Fen Lisesi (Bursa) mezunu Muhammed İsmail Kuşat Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne yerleşti.

Yabancı Dil Testi (YDT) İngilizce birincisi Özel İzmir Bahçeşehir Koleji Ellinci Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi mezunu Mehmet Sarak İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (burslu), YDT Fransızca birincisi Galatasaray Lisesi mezunu Arda Eren Kartal Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (burslu), YDT Arapça birincisi TOFAŞ Fen Lisesi (Bursa) mezunu Abdulvahap Burro İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümüne yerleşirken, YDT Rusça birincisi Haydarpaşa Lisesi (İstanbul) mezunu Ediz Doğan Karakoç Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü kazandı.

Böylece 2025 yılının beş birincisi mühendislik, biri hukuk fakültesini kazandı.

DAHA ÖNCE YKS ŞAMPİYONLARI HANGİ BÖLÜMLERE YERLEŞTİ?

Öte yandan geçen yıl birincilerden dördü mühendislik, ikisi iktisat, diğerleri işletme, ekonomi ve tıp bölümüne yerleşmişti.

2023 yılındaki birincilerinden üçü tıp, ikisi mühendislik diğerleri ise hukuk, ekonomi, psikoloji, ilahiyat bölümlerini kazanmıştı.

2022 yılındaki birincilerden ikisi mühendislik, ikisi tıp, ikisi hukuk diğerleri iktisat, psikoloji ve ilahiyat, 2021 yılı birincilerinden ikisi tıp, ikisi mühendislik diğerleri hukuk, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, işletme ve psikoloji bölümlerini kazanmıştı.

ÜNİVERSİTEYE KAYITLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

YÖK Başkanı Erol Özvar, yaptığı yazılı açıklamada tercih sürecinin ardından 1-5 Eylül'de kayıt sürecinin gerçekleşeceğini belirterek, "Bir programa yerleşme başarısı gösteren bütün adaylarımızı, kayıtlarını yaptırarak üniversite yaşamının sunduğu imkanlardan faydalanmaya davet ediyorum." dedi.

Özvar ayrıca, herhangi bir programa yerleşemeyen adayların ek yerleştirme sürecini dikkatle takip etmelerini istedi ve bu adayların az sayıdaki boş kalan kontenjanlar için yeniden tercih yapma şansları olacağını ifade etti.

