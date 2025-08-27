YKS'de altı birinci: Kim, hangi bölüme yerleşti?

ÜNİVERSİTEYE KAYITLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

YÖK Başkanı Erol Özvar, yaptığı yazılı açıklamada tercih sürecinin ardından 1-5 Eylül'de kayıt sürecinin gerçekleşeceğini belirterek, "Bir programa yerleşme başarısı gösteren bütün adaylarımızı, kayıtlarını yaptırarak üniversite yaşamının sunduğu imkanlardan faydalanmaya davet ediyorum." dedi.

Özvar ayrıca, herhangi bir programa yerleşemeyen adayların ek yerleştirme sürecini dikkatle takip etmelerini istedi ve bu adayların az sayıdaki boş kalan kontenjanlar için yeniden tercih yapma şansları olacağını ifade etti.