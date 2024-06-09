YKS'de ikinci oturum AYT başladı: Sınavı saniyelerle kaçıranlar oldu!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen ve 2 milyon 19 bin 709 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2024-YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı. Öğrenciler içerde ter dökerken aileleri de dışarıda çocuklarını beklediler. Bazı öğrenciler ise geç kaldıklarından dolayı sınava giremedi. İşte YKS'nin ikinci oturumunda yaşananlar...

YKS'de ikinci oturum AYT başladı: Sınavı saniyelerle kaçıranlar oldu! - 1

YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) dün yapılmasının ardından ikinci oturum AYT, saat 10.15'te başladı. 6 bin 231 bina ve 112 bin 695 salonda uygulanan sınavda 282 bin 812 kişi görev alıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

YKS'de ikinci oturum AYT başladı: Sınavı saniyelerle kaçıranlar oldu! - 2

Toplam 2 milyon 19 bin 709 adayın başvurduğu AYT'de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru soruluyor ve 180 dakika süre veriliyor.

YKS'de ikinci oturum AYT başladı: Sınavı saniyelerle kaçıranlar oldu! - 3

Öğrenciler görevlilerin kimlik ve belge kontrolü, polis ekiplerinin de üst araması yapmasının ardından salonlara alındı.

YKS'de ikinci oturum AYT başladı: Sınavı saniyelerle kaçıranlar oldu! - 4

Bazı anne ve babalar okulların çevresinde çocuklarını bekledi.

YKS'de ikinci oturum AYT başladı: Sınavı saniyelerle kaçıranlar oldu! - 5

Her yıl geç kalanların olduğu sınavda manzara bu yıl da değişmedi. Sınav merkezine ucu ucune gelen adaylar koşarak sınava yetişmeye çalıştılar.

YKS'de ikinci oturum AYT başladı: Sınavı saniyelerle kaçıranlar oldu! - 6

İşte Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2024-YKS) ikinci oturumu AYT'de yaşananlar...

YKS'de ikinci oturum AYT başladı: Sınavı saniyelerle kaçıranlar oldu! - 7

YUNUS TİMİ SINAVA YETİŞTİRDİ

Edirne'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumuna girmek için geldiği okulda sınav giriş belgesinin yanında olmadığını fark eden öğrenciye Yunus Timi polisleri yardımcı oldu.

YKS'de ikinci oturum AYT başladı: Sınavı saniyelerle kaçıranlar oldu! - 8

KİMLİĞİ EVDE UNUTTU

Beylikdüzü'nde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'ne girmek isteyen bir öğrenci, kimliğini evde unutunca gözyaşlarına boğuldu. Öğrencinin imdadına kardeşi yetişti. Kapıların kapanmasına saniyeler kala gelen kimliğini alan öğrenci, sınava girebildi. Sınava geç kalan bir başka öğrenci ise içeri alınmadı.

YKS'de ikinci oturum AYT başladı: Sınavı saniyelerle kaçıranlar oldu! - 9

İMDADINA POLİS YETİŞTİ!

Adana'da YKS'ye girmek için evinden çıkan genç kız kimliğini kaybedince Seyhan polisi imdadına yetişip onu önce ilçe nüfus müdürlüğüne götürüp geçici kimlik kartı çıkardıktan sonra okula götürerek sınava yetiştirdi

YKS'de ikinci oturum AYT başladı: Sınavı saniyelerle kaçıranlar oldu! - 10

Ankara'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) geç kalan öğrenciler, polis ekipleri tarafından okullarına yetiştirildi.

YKS'de ikinci oturum AYT başladı: Sınavı saniyelerle kaçıranlar oldu! - 11
YKS'de ikinci oturum AYT başladı: Sınavı saniyelerle kaçıranlar oldu! - 12
YKS'de ikinci oturum AYT başladı: Sınavı saniyelerle kaçıranlar oldu! - 13
YKS'de ikinci oturum AYT başladı: Sınavı saniyelerle kaçıranlar oldu! - 14
YKS'de ikinci oturum AYT başladı: Sınavı saniyelerle kaçıranlar oldu! - 15
YKS'de ikinci oturum AYT başladı: Sınavı saniyelerle kaçıranlar oldu! - 16
YKS'de ikinci oturum AYT başladı: Sınavı saniyelerle kaçıranlar oldu! - 17
YKS'de ikinci oturum AYT başladı: Sınavı saniyelerle kaçıranlar oldu! - 18
YKS'de ikinci oturum AYT başladı: Sınavı saniyelerle kaçıranlar oldu! - 19
YKS'de ikinci oturum AYT başladı: Sınavı saniyelerle kaçıranlar oldu! - 20
YKS'de ikinci oturum AYT başladı: Sınavı saniyelerle kaçıranlar oldu! - 21
YKS'de ikinci oturum AYT başladı: Sınavı saniyelerle kaçıranlar oldu! - 22
YKS'de ikinci oturum AYT başladı: Sınavı saniyelerle kaçıranlar oldu! - 23
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