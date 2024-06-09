YKS'de ikinci oturum AYT sona erdi: Sınavı saniyelerle kaçıranlar oldu!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen ve 2 milyon 19 bin 709 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2024-YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sona erdi. Öğrenciler içerde ter dökerken aileleri de dışarıda çocuklarını beklediler. Bazı öğrenciler ise geç kaldıklarından dolayı sınava giremedi. İşte YKS'nin ikinci oturumunda yaşananlar...
YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin ikinci oturum AYT bugün yapıldı. Ssaat 10.15'te başlayan sınav 13.15'te sona erdi. 6 bin 231 bina ve 112 bin 695 salonda uygulanan sınavda 282 bin 812 kişi görev aldı.