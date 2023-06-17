YKS'de ilk oturum (TYT) heyecanı: Sınava geç kalanların hayalleri yıkıldı!

Kapının kapatılmasından beş dakika sonra sınava girmek için gelen öğrenci kapıda kaldı. Yetkililer tarafından sınava giremeyeceğini öğrenen öğrenci bir süre bekledikten sonra okul önünden ayrıldı. Sınava geç kalan Talha Köse “Trafik nedeniyle beş dakika geç kaldım. Ailem inşallah güzel karşılar. Şu an 5 dakika için bir senem heba oldu. Olmadı. Artık seneye kaldı. Şu anda hiç iyi değilim" dedi.