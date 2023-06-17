YKS'de ilk oturum (TYT) heyecanı: Sınava geç kalanların hayalleri yıkıldı!
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi başladı. Öğrenciler içerde ter dökerken aileleri de dışarıda çocuklarını beklediler. Bazı öğrenciler ise geç kaldıklarından dolayı sınava giremedi. İşte YKS'nin ilk oturumunda yaşananlar...
Üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) yapıldı.