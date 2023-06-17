YKS'de ilk oturum (TYT) heyecanı: Sınava geç kalanların hayalleri yıkıldı!

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi başladı. Öğrenciler içerde ter dökerken aileleri de dışarıda çocuklarını beklediler. Bazı öğrenciler ise geç kaldıklarından dolayı sınava giremedi. İşte YKS'nin ilk oturumunda yaşananlar...

YKS'de ilk oturum (TYT) heyecanı: Sınava geç kalanların hayalleri yıkıldı! - 1

Üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) yapıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

YKS'de ilk oturum (TYT) heyecanı: Sınava geç kalanların hayalleri yıkıldı! - 2

Öğrenciler görevlilerin kimlik ve belge kontrolü, polis ekiplerinin de üst araması yapmasının ardından salonlara alındı.

YKS'de ilk oturum (TYT) heyecanı: Sınava geç kalanların hayalleri yıkıldı! - 3

Bazı anne ve babalar okulların çevresinde çocuklarını bekledi.

YKS'de ilk oturum (TYT) heyecanı: Sınava geç kalanların hayalleri yıkıldı! - 4

Sınav merkezine ucu ucune gelen adaylar koşarak sınava yetişmeye çalıştılar.

YKS'de ilk oturum (TYT) heyecanı: Sınava geç kalanların hayalleri yıkıldı! - 5

Bazı adaylar da  son anda sınava yetişti.

YKS'de ilk oturum (TYT) heyecanı: Sınava geç kalanların hayalleri yıkıldı! - 6

İşte 3 milyon 527 bin 466 adayın katılıması beklenen sınav öncesi yaşananlar...

YKS'de ilk oturum (TYT) heyecanı: Sınava geç kalanların hayalleri yıkıldı! - 7

“BEŞ DAKİKA İLE BİR SENEM HEBA OLDU"

İstanbul'da sınav merkezlerinden biri de Beyoğlu'nda bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi'ydi.

YKS'de ilk oturum (TYT) heyecanı: Sınava geç kalanların hayalleri yıkıldı! - 8

Kapının kapatılmasından beş dakika sonra sınava girmek için gelen öğrenci kapıda kaldı. Yetkililer tarafından sınava giremeyeceğini öğrenen öğrenci bir süre bekledikten sonra okul önünden ayrıldı. Sınava geç kalan Talha Köse “Trafik nedeniyle beş dakika geç kaldım. Ailem inşallah güzel karşılar. Şu an 5 dakika için bir senem heba oldu. Olmadı. Artık seneye kaldı. Şu anda hiç iyi değilim" dedi.

YKS'de ilk oturum (TYT) heyecanı: Sınava geç kalanların hayalleri yıkıldı! - 9

"KAPIYA TIRMANARAK GİRMEYE ÇALIŞTI"

Avcılar Merkez Mahallesi Abdulkadir Uzturk Ortaokulu'nda bahçede bulunan veliler dışarı çıkarıldıktan sonra geri sayım başladı. Görevliler sık sık kalan dakikaları hatırlatırken dışarıda aday kalmamasını istedi.

YKS'de ilk oturum (TYT) heyecanı: Sınava geç kalanların hayalleri yıkıldı! - 10

Kapının kapatılmasından 20 saniye sonra ailesi ile gelen bir adayı gören diğer velilerin uyarısı üzerine bahçe kapısı tekrar açıldı ve genç kız ile hemen arkasından gelen erkek öğrenci içeri alındı.

YKS'de ilk oturum (TYT) heyecanı: Sınava geç kalanların hayalleri yıkıldı! - 11

Ancak, 3 dakika sonra gelen iki erkek aday tüm çabalara rağmen kapıyı açtıramadı. Adaylar bunun üzerine demir kapıyı tırmanarak bahçeye girdi ancak, binanın girişindeki görevliler tarafından engellenerek dışarı çıkarıldı. 

YKS'de ilk oturum (TYT) heyecanı: Sınava geç kalanların hayalleri yıkıldı! - 12

Aynı okulun yan sokağında aynı ismi taşıyan ilkokul olması nedeniyle çok sayıda aday da bu okulları karıştırdı. İlkokuldakiler ortaokula, ortaokuldakiler ise ilkokula geldiklerini anlayınca dışarı çıkarıldı ve koşarak yandaki binaya yetişmeye çalıştı.

YKS'de ilk oturum (TYT) heyecanı: Sınava geç kalanların hayalleri yıkıldı! - 13

POLİS EŞLİĞİNDE DIŞARI ÇIKARTILDI

Konya'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) giren bazı öğrenciler, son dakikada koşarak yetişti. Geç kalanlar ise sınava alınmadı.

YKS'de ilk oturum (TYT) heyecanı: Sınava geç kalanların hayalleri yıkıldı! - 14

YKS’nin ilk oturumu olan TYT, başladı. Konya’da aynı caddede olduğu için sınava gireceği okulu karıştıran bir öğrenci, yoldan geçen bir kişinin yardımıyla diğer okula yetişti. Saat 10.15'de başlayan sınav için 15 dakika önce okul kapıları kapatıldı. Bazı öğrenciler koşarak son dakika okul kapısından girebilirken, geç kalanlar ise içeri alınmadı.

YKS'de ilk oturum (TYT) heyecanı: Sınava geç kalanların hayalleri yıkıldı! - 15

Bir öğrenci ise okulun bahçe kapısı kapatılınca, duvardaki demirlerin üzerinden atlayıp içeri girdi, ancak geç kaldığı için polis eşliğinde dışarı çıkartıldı.

YKS'de ilk oturum (TYT) heyecanı: Sınava geç kalanların hayalleri yıkıldı! - 16

HAYALLERİ İKİ DAKİKADA YIKILDI

Kırıkkale'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren adaylar ve aileleri sınav heyecanı yaşadı. Saat 10.01'de, kapıların kapanmasının ardından koşarak okula gelen diğer bir genç ise kaçırdığı iki dakika ile sınava alınmadı.

YKS'de ilk oturum (TYT) heyecanı: Sınava geç kalanların hayalleri yıkıldı! - 17

Üniversite sınavında başarılı olmak için özel bir kütüphanede bir yıldır çalıştığını ifade eden Salih Ünü, "Heyecanlıyım, dün biraz heyecanım yükseldi. Şu anda da sınava girmeyi bekliyorum. Sıralama hedefim var. Bir bölüm hedefim yok. Sınavdan sonra da onlara bakacağım" dedi.

YKS'de ilk oturum (TYT) heyecanı: Sınava geç kalanların hayalleri yıkıldı! - 18

"ÇOK HEDEFİM YOKTU"

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (2023-YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) geç kalan Alper Şanözer, sınava giriş belgesini araçta unuttuğunu belirterek, “Gittim hukuk fakültesinden arabaya koştum, belgeyi aldım geldim. Geldiğimde kapı kapanmıştı, şanssız oldu. İlk kez giriyorum, çok hedefim yoktu” dedi.

YKS'de ilk oturum (TYT) heyecanı: Sınava geç kalanların hayalleri yıkıldı! - 19

POLİSLER SINAVA YETİŞTİRDİ

Samsun'da 166 binada 53 bin 394 öğrenci için başlayan YKS maratonunda aksaklıklara kamu görevlileri müdahale etti. İlkadım ilçesindeki 19 Mayıs Lisesi ile 19 Mayıs ilçesindeki 19 Mayıs Anadolu Lisesi'nin isim benzerliği nedeniyle bazı adaylar, yanlış okulla geldi.

YKS'de ilk oturum (TYT) heyecanı: Sınava geç kalanların hayalleri yıkıldı! - 20

İlkadım ilçesindeki 19 Mayıs Lisesi'nden, yaklaşık 30 kilometre uzaktaki 19 Mayıs ilçesinde bulunan 19 Mayıs Anadolu Lisesi'ne gitmeleri gereken adaylar polisten yardım istedi. Bu adayları sınava girecekleri okullara polis ekipleri götürdü.

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