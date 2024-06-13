YKS'de yapay zekayla kopya! Sistem hata verince panikledi, yaşadığı telaş kameralara takıldı

Isparta'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) kamera düzeneğiyle gönderdiği soruları yapay zekaya çözdürerek kopya çektiği tespit edilen 23 yaşındaki M.E.E.'nin yaşadığı panik güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde M.E.E.'nin bir süre sonra tuvaletten çıkarak tekrar tuvalete girdiği, yapay zeka sisteminin bir saat sonra hata vermesi üzerine panikleyerek şüpheli hareketleri nedeniyle sınav salon görevlisi tarafından fark edilerek yakalanıp sınıftan çıkarıldığı anlar yer aldı.

YKS'de yapay zekayla kopya! Sistem hata verince panikledi, yaşadığı telaş kameralara takıldı - 1

Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hafta sonunda yapılan YKS'nin ilk oturumu TYT'de bir adayın üzerinde elektronik düzenek olduğunu tespit etti.

HABERİN VİDEOSUNA GİT

TÜRKİYE HABERLERİ

YKS'de yapay zekayla kopya! Sistem hata verince panikledi, yaşadığı telaş kameralara takıldı - 2

Salondan çıkarılan M.E.E.'nin üzerinde yapılan aramada, ayakkabısının içerisinde elektronik bir düzenek olduğu tespit edildi. Şüphelinin router cihazıyla internet bağlantısı sağladığı, düğme görünümü verilmiş kameraya soruyu okutup yapay zekaya gönderdiği, yapay zekanın da sorunun çözümünü yapıp cevabı kredi kartı görünümündeki cep telefonu vasıtasıyla şüpheliye kulaklıkla ilettiği belirlendi.

YKS'de yapay zekayla kopya! Sistem hata verince panikledi, yaşadığı telaş kameralara takıldı - 3

Yapılan araştırmada M.E.E'ye A.B. isimli bir diğer şüphelinin yardım ettiği tespit edildi. M.E.E. ve A.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.E.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

YKS'de yapay zekayla kopya! Sistem hata verince panikledi, yaşadığı telaş kameralara takıldı - 4

Isparta Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) eğitim gören 2. sınıf öğrencisi M.E.E'nin, sınavın yapılacağı okula geldikten sonra sınıfını kontrol ederek tuvalete gittiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

YKS'de yapay zekayla kopya! Sistem hata verince panikledi, yaşadığı telaş kameralara takıldı - 5

Görüntülerde şahısın bir süre sonra tuvaletten çıkarak tekrar tuvalete girdiği, yapay zeka sisteminin bir saat sonra hata vermesi üzerine panikleyerek şüpheli hareketleri nedeniyle sınav salon görevlisi tarafından fark edilerek yakalanıp sınıftan çıkarıldığı anlar yer aldı.

YKS'de yapay zekayla kopya! Sistem hata verince panikledi, yaşadığı telaş kameralara takıldı - 6

Emniyet ekiplerine haber verilmesinin ardından M.E.E'nin gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzerine emniyete götürüldüğü an okul güvenlik kameralarına yansıdı.

YKS'de yapay zekayla kopya! Sistem hata verince panikledi, yaşadığı telaş kameralara takıldı - 7
DAHA FAZLA GÖSTER