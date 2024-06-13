YKS'de yapay zekayla kopya! Sistem hata verince panikledi, yaşadığı telaş kameralara takıldı
Isparta'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) kamera düzeneğiyle gönderdiği soruları yapay zekaya çözdürerek kopya çektiği tespit edilen 23 yaşındaki M.E.E.'nin yaşadığı panik güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde M.E.E.'nin bir süre sonra tuvaletten çıkarak tekrar tuvalete girdiği, yapay zeka sisteminin bir saat sonra hata vermesi üzerine panikleyerek şüpheli hareketleri nedeniyle sınav salon görevlisi tarafından fark edilerek yakalanıp sınıftan çıkarıldığı anlar yer aldı.
Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hafta sonunda yapılan YKS'nin ilk oturumu TYT'de bir adayın üzerinde elektronik düzenek olduğunu tespit etti.