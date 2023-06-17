YSK'nin ilk oturumu nasıldı, zor muydu? TYT'de bu yıl Mona Roza ve maskelenmiş depresyon soruları zorladı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumunun tamamlanmasıyla birlikte sınavda çıkan sorular gündem oldu. Özellikle Mona Roza ve maskelenmiş depresyon soruları adayları zorladı. Sınava katılım sağlayan adaylar, Türkçe, matematik, fen, sosyal bilimler testlerinden oluşan TYT'ye dair yorumlarını sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Peki, YKS'nin ilk oturumu TYT nasıldı, sınav zor muydu? İşte sosyal medyada öne çıkan soru yorumlarını bir araya getirdik...
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2023 maratonu TYT (Temel Yeterlilik Testi) ile başladı. TYT'de adaylara Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 olmak üzere toplam 120 soru soruldu.