YSK'nin ilk oturumu nasıldı, zor muydu? TYT'de bu yıl Mona Roza ve maskelenmiş depresyon soruları zorladı

SOSYAL MEDYADA YAPILAN YORUMLARDAN BAZILARI

"Sınavda genel olarak zorlanmadım. 100 dakikada falan tüm sınavı bitirmiştim. Ama bir Mona Roza sorusu vardı. 20 dakika üzerinde düşünüp işaretlemeden kağıdı verip çıktım."



"Sınava 3. girişim ve ilk defa Türkçe bu kadar zordu."



"Masanın üzerindeki kahve fincanını almak ne kadar zor olabilirki ?" Kahve fincanından da soğudum. (Buna benzer bir cümleyle başlayan paragraf sorusu.)"



"Sınav fenaydı fena matematikteki o florasan sorusu var ya en az 20 dakika bakıştık onunla."