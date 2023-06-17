YSK'nin ilk oturumu nasıldı, zor muydu? TYT'de bu yıl Mona Roza ve maskelenmiş depresyon soruları zorladı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumunun tamamlanmasıyla birlikte sınavda çıkan sorular gündem oldu. Özellikle Mona Roza ve maskelenmiş depresyon soruları adayları zorladı. Sınava katılım sağlayan adaylar, Türkçe, matematik, fen, sosyal bilimler testlerinden oluşan TYT'ye dair yorumlarını sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Peki, YKS'nin ilk oturumu TYT nasıldı, sınav zor muydu? İşte sosyal medyada öne çıkan soru yorumlarını bir araya getirdik...

YSK'nin ilk oturumu nasıldı, zor muydu? TYT'de bu yıl Mona Roza ve maskelenmiş depresyon soruları zorladı - 1

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2023 maratonu TYT (Temel Yeterlilik Testi) ile başladı.  TYT'de adaylara Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 olmak üzere toplam 120 soru soruldu.

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YSK'nin ilk oturumu nasıldı, zor muydu? TYT'de bu yıl Mona Roza ve maskelenmiş depresyon soruları zorladı - 2

YKS'nin ilk oturumunda sorular sorular sosyal medyada da çok konuşuldu. İşte sosyal medyada yapılan YKS yorumlarından bazıları...

YSK'nin ilk oturumu nasıldı, zor muydu? TYT'de bu yıl Mona Roza ve maskelenmiş depresyon soruları zorladı - 3

SOSYAL MEDYADA YAPILAN YORUMLARDAN BAZILARI

"Sınavda genel olarak zorlanmadım. 100 dakikada falan tüm sınavı bitirmiştim. Ama bir Mona Roza sorusu vardı. 20 dakika üzerinde düşünüp işaretlemeden kağıdı verip çıktım."

"Sınava 3. girişim ve ilk defa Türkçe bu kadar zordu."

"Masanın üzerindeki kahve fincanını almak ne kadar zor olabilirki ?" Kahve fincanından da soğudum. (Buna benzer bir cümleyle başlayan paragraf sorusu.)"

"Sınav fenaydı fena matematikteki o florasan sorusu var ya en az 20 dakika bakıştık onunla."

YSK'nin ilk oturumu nasıldı, zor muydu? TYT'de bu yıl Mona Roza ve maskelenmiş depresyon soruları zorladı - 4

"Herhalde bu sınavında en meşhur sorusu "ıhlamurlar çiçek açtığı zaman"herkesin ağzında bu soru. "

"45 tane felsefe sorusu çözdüm inanamıyorum. Bir Türkçe bu kadar felsefik olamaz."

"Mona Rosa sorusunda beynini kaybetmeyen var mı ya?"

"Maskelenmiş depresyon sorusu beni mahvetti."

YSK'nin ilk oturumu nasıldı, zor muydu? TYT'de bu yıl Mona Roza ve maskelenmiş depresyon soruları zorladı - 5

"Türkçe gerçekten güzeldi ama o felsefedeki mavi ton sorusu… Bir süre mavinin hiçbir tonunu görmek istemiyorum.

"Kelebek sorusu, Eyfel sorusu, o nasıl Türkçeydi."

"Mona-Roza'yı Allah bildiği gibi yapsın. Şıkları onar kez okudum farkı anlayabilmek için."

"Mona Roza sorusunda beyin hücrelerimi sınav kağıdına bıraktım"

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