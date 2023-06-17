YKS'nin yarınki oturumları (AYT ve YDT) saat kaçta başlayacak, bitecek? AYT ve YDT başlangıç ve bitiş saati
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2023-YKS) ilk oturumu olan TYT (Temel Yeterlilik Testi) tamamlandı. Türkçe, matematik, sosyal bilimler ve fen bilimleri testlerinden oluşan TYT oturumu, 165 dakikada tamamlandı. İlk oturum ardından gözler YKS'nin yarınki oturumlarına çevrildi. Peki, YKS'nin yarınki oturumları (AYT ve YDT) saat kaçta başlayacak, bitecek?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen, 3 milyon 527 bin 466 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) yapıldı. 81 ilde ve Lefkoşa'da düzenlenen, 3 milyon 527 bin 466 adayın başvuru yaptığı TYT, 11 bin 477 binada, 202 bin 356 salonda uygulandı.