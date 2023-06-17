YKS'nin yarınki oturumları (AYT ve YDT) saat kaçta başlayacak, bitecek? AYT ve YDT başlangıç ve bitiş saati

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen, 3 milyon 527 bin 466 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) yapıldı. 81 ilde ve Lefkoşa'da düzenlenen, 3 milyon 527 bin 466 adayın başvuru yaptığı TYT, 11 bin 477 binada, 202 bin 356 salonda uygulandı.