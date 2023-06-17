YKS'nin yarınki oturumları (AYT ve YDT) saat kaçta başlayacak, bitecek? AYT ve YDT başlangıç ve bitiş saati

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2023-YKS) ilk oturumu olan TYT (Temel Yeterlilik Testi) tamamlandı. Türkçe, matematik, sosyal bilimler ve fen bilimleri testlerinden oluşan TYT oturumu, 165 dakikada tamamlandı. İlk oturum ardından gözler YKS'nin yarınki oturumlarına çevrildi. Peki, YKS'nin yarınki oturumları (AYT ve YDT) saat kaçta başlayacak, bitecek?

YKS'nin yarınki oturumları (AYT ve YDT) saat kaçta başlayacak, bitecek? AYT ve YDT başlangıç ve bitiş saati - 1

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen, 3 milyon 527 bin 466 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) yapıldı. 81 ilde ve Lefkoşa'da düzenlenen, 3 milyon 527 bin 466 adayın başvuru yaptığı TYT, 11 bin 477 binada, 202 bin 356 salonda uygulandı.

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YKS'nin yarınki oturumları (AYT ve YDT) saat kaçta başlayacak, bitecek? AYT ve YDT başlangıç ve bitiş saati - 2

TYT SÜRESİ VE SAATİ

YKS, maratonu 18 Haziran'da gerçekleştirilecek AYT ve YDT oturumları ardından tamamlanmış olacak. TYT puanı olmayan veya TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT veya Yabancı Dil Testi'ne (YDT) girmiş olsalar da sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanları hesaplanmayacak.

YKS'nin yarınki oturumları (AYT ve YDT) saat kaçta başlayacak, bitecek? AYT ve YDT başlangıç ve bitiş saati - 3

AYT SAATİ VE SÜRESİ

18 Haziran Pazar saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek.

YKS'nin yarınki oturumları (AYT ve YDT) saat kaçta başlayacak, bitecek? AYT ve YDT başlangıç ve bitiş saati - 4

YDT SAATİ VE SÜRESİ

Üçüncü ve son oturum YDT, 5 dilde uygulanacak, 80 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek.

Sınavlardan 15 dakika önce kapılar kapatılacak, sınav salonuna aday alımı tamamlanacak.

YKS'nin yarınki oturumları (AYT ve YDT) saat kaçta başlayacak, bitecek? AYT ve YDT başlangıç ve bitiş saati - 5

YKS'YE GİRECEK ÖĞRENCİLERE ULAŞIM ÜCRETSİZ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bu hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanacağını duyurdu. 17 ve 18 Haziran tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Metro İstanbul, İETT ve Şehir Hatları; öğrencilere ve sınav görevlilerine ücretsiz olarak hizmet verecek.

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