Yoğun bakım servisinde akılalmaz olay: “Son bir kez görmek istiyoruz” deyip, zorla içeri girdiler
Denizli Devlet Hastanesi’nde tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitiren hastanın yakınları, şifreli kapıyı zorla açıp içeri girdi. Sağlık çalışanlarının engellemek istediği gruptakiler, diğer hastaların yaşamını tehlikeye attı. Sağlık çalışanları beyaz kod uyarısı vererek yardım istedi. Güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarılan hasta yakınları hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.
Denizli Devlet Hastanesi’ndeki yoğun bakım servisinde akılalmaz bir olay yaşandı.
15 yıldır kronik böbrek sorunları yaşayan erkek hasta L.K., rahatsızlanarak zatürre şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Hastanenin yoğun bakım servisine kaldırılan hastanın durumu kötüleşti, tüm müdahalelere rağmen dün yaşamını yitirdi.