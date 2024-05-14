Yoğun bakım servisinde akılalmaz olay: “Son bir kez görmek istiyoruz” deyip, zorla içeri girdiler

Denizli Devlet Hastanesi’nde tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitiren hastanın yakınları, şifreli kapıyı zorla açıp içeri girdi. Sağlık çalışanlarının engellemek istediği gruptakiler, diğer hastaların yaşamını tehlikeye attı. Sağlık çalışanları beyaz kod uyarısı vererek yardım istedi. Güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarılan hasta yakınları hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Yoğun bakım servisinde akılalmaz olay: “Son bir kez görmek istiyoruz” deyip, zorla içeri girdiler - 1

Denizli Devlet Hastanesi’ndeki yoğun bakım servisinde akılalmaz bir olay yaşandı.

15 yıldır kronik böbrek sorunları yaşayan erkek hasta L.K., rahatsızlanarak zatürre şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Hastanenin yoğun bakım servisine kaldırılan hastanın durumu kötüleşti, tüm müdahalelere rağmen dün yaşamını yitirdi.

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Yoğun bakım servisinde akılalmaz olay: “Son bir kez görmek istiyoruz” deyip, zorla içeri girdiler - 2

Müdahale sırasında yoğun bakım servisi önünde bekleyen yakınları, hekimlerin ölüm haberini bildirmesinden sonra, son bir kez görmek istediklerini söyleyerek yoğun bakım ünitesine girmek istedi.

Yoğun bakım servisinin şifreli kapısını zorlayarak açan, içinde kadınların da bulunduğu grup, doktorların, serviste görevli sağlık çalışanları ve güvenlik görevlisinin uyarı ile müdahalesine rağmen yoğun bakıma zorla girdi.
Yoğun bakım servisinde akılalmaz olay: “Son bir kez görmek istiyoruz” deyip, zorla içeri girdiler - 3

BEYAZ KOD VERİLDİ

Denizli Devlet Hastanesi’nde görevli güvenlik personeli, olaya müdahale ederek grubu dışarı çıkarmaya çalıştı.

Bu sırada yoğun bakım servisi içinde sağlık çalışanları ile hasta yakınları arasında arbede yaşandı.

O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olay nedeniyle beyaz kod uyarısı verildi. Uyarı üzerine çok sayıda güvenlik görevlisi yoğun bakım servisine sevk edildi.

Yoğun bakım servisinde akılalmaz olay: “Son bir kez görmek istiyoruz” deyip, zorla içeri girdiler - 4

Görüntülerde hasta yakınlarının zorla girdiği yoğun bakımda sağlık durumu kritik olan hastaların olduğu görüldü.

Güvenlik görevlileri bir süre mücadele ettikten sonra içeri giren grubu güçlükle dışarı çıkardı.

İzole bir ortamda gözetim altında tutulan diğer hastaların sağlık durumlarını hiçe sayan grup hakkında işlem başlatıldı.
Yoğun bakım servisinde akılalmaz olay: “Son bir kez görmek istiyoruz” deyip, zorla içeri girdiler - 5

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

İl Sağlık Müdürlüğü üniteye zorla giren kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Olay sırasında saldırı ve hakarete maruz kalan sağlık personelleri de şikayetçi oldu.

Denizli Tabip Odası da olayla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, “Denizli Devlet Hastanesi’nde dün yaşanan müessif olayı şiddetle kınıyoruz. Sağlık çalışanlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Yoğun bakımda yatan hastaların hayatını tehlikeye atan, sağlık çalışanlarını tehdit eden kişiler hakkında yetkililere gerekli işlemleri ivedilikle başlatma çağrısı yapıyoruz.” denildi.
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