Yoğun bakım servisinde akılalmaz olay: “Son bir kez görmek istiyoruz” deyip, zorla içeri girdiler

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

İl Sağlık Müdürlüğü üniteye zorla giren kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Olay sırasında saldırı ve hakarete maruz kalan sağlık personelleri de şikayetçi oldu.

Denizli Tabip Odası da olayla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, “Denizli Devlet Hastanesi’nde dün yaşanan müessif olayı şiddetle kınıyoruz. Sağlık çalışanlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Yoğun bakımda yatan hastaların hayatını tehlikeye atan, sağlık çalışanlarını tehdit eden kişiler hakkında yetkililere gerekli işlemleri ivedilikle başlatma çağrısı yapıyoruz.” denildi.