Yoğun kar ve buzlanma etkisi: Bolu'da trafik kazaları yolu tıkadı
Meteorolojinin uyarılarının ardından yurt genelinde kar yağışı ve buzlanma etkisini sürdürüyor. Gece boyu devam eden kar yağışı nedeniyle birçok ilde trafikte aksamalar yaşanıyor. TEM Otoyolu'nun Bolu kesiminde hem İstanbul hem Ankara yönünde yaşanan kazalar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Karayolları ve otoyol jandarma ekipleri kazalara müdahale ederek yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Oluşan yoğun trafiği eritmek için ekipler sürücüleri D-100 kara yoluna yönlendirmeye başladı. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Nevşehir-Niğde, Malatya-Kayseri karayolları kapanırken, Konya'yı çevre illere bağlayan karayolunda aksamalar yaşanıyor.
Meteoroloji'nin peş peşe uyarılarının ardından yurtta kar yağışı etkili oluyor.
TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde maddi hasarlı kazalar sebebiyle trafik durma noktasıan geldi.