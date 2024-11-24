Yoğun kar ve buzlanma etkisi: Bolu'da trafik kazaları yolu tıkadı

Meteorolojinin uyarılarının ardından yurt genelinde kar yağışı ve buzlanma etkisini sürdürüyor. Gece boyu devam eden kar yağışı nedeniyle birçok ilde trafikte aksamalar yaşanıyor. TEM Otoyolu'nun Bolu kesiminde hem İstanbul hem Ankara yönünde yaşanan kazalar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Karayolları ve otoyol jandarma ekipleri kazalara müdahale ederek yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Oluşan yoğun trafiği eritmek için ekipler sürücüleri D-100 kara yoluna yönlendirmeye başladı. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Nevşehir-Niğde, Malatya-Kayseri karayolları kapanırken, Konya'yı çevre illere bağlayan karayolunda aksamalar yaşanıyor.

Yoğun kar ve buzlanma etkisi: Bolu'da trafik kazaları yolu tıkadı - 1

Meteoroloji'nin peş peşe uyarılarının ardından yurtta kar yağışı etkili oluyor.

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde maddi hasarlı kazalar sebebiyle trafik durma noktasıan geldi. 

TÜRKİYE HABERLERİ

Yoğun kar ve buzlanma etkisi: Bolu'da trafik kazaları yolu tıkadı - 2

TEM'DE KAZALAR YOLU TIKADI

Kazalar sebebiyle hem İstanbul hem Ankara yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Kar yağışının da etkili olduğu bölgede araçlar ilerlemekte zorlandı. Yolda mahsur kalan araçlar sebebiyle bölgede trafik durdu.

Karayolları ve otoyol jandarma ekipleri kazalara müdahale ederek yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Oluşan yoğun trafiği eritmek için ekipler sürücüleri D-100 kara yoluna yönlendirmeye başladı.

Yoğun kar ve buzlanma etkisi: Bolu'da trafik kazaları yolu tıkadı - 3

KONYA'YI ÇEVRE İLLERE BAĞLAYAN KARAYOLUNDA AKSAMALAR

Konya'nın şehirler arası karayollarında etkili olan kar yağışı, tipi ve buzlanma ulaşımda aksamalara sebep oluyor. Kar yağışı ve tipiyle meydana gelebilecek kazaların önlenmesi amacıyla Konya'yı Adana, Ankara, Aksaray Antalya karayolları tamamen Afyonkarahisar karayolu kısmen kapalıyken Isparta'ya bağlayan karayollarına araç trafiğine izin veriliyor. Ulaşıma izin verilmeyen Konya-Ankara karayolunda ise araç sürücüleri uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Yoğun kar ve buzlanma etkisi: Bolu'da trafik kazaları yolu tıkadı - 4

Konya Valiliğinden yapılan açıklamada; "İlimizde meydana gelen kar yağışı, tipi ve fırtına gibi olumsuz hava şartları sebebiyle ulaşımda yer yer aksamalar meydana gelmektedir. Konya-Afyonkarahisar Yolu; tüm araçlara kontrollü olarak trafiğe açık, Konya-Ankara Yolu; Konya Altınekin ilçesi arası her iki istikamete de tüm araçlara trafiğe kapalı, Konya-Aksaray Yolu; yol her iki istikamete de tüm araçlara trafiğe kapalı, Konya-Adana Yolu; Konya-Karapınar arası her iki istikamette trafiğe kapalı, Konya-Karaman Yolu; yol açık, Konya-Antalya yolu; Konya-Seydişehir yolu her iki istikamete de tüm araçlara trafiğe kapalı, Konya-Beyşehir yolu açık, Konya Isparta yolu; yol açık. İlimizde meydana gelen olumsuz hava şartları sebebiyle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak adına ilgili tüm birimler 7 gün 24 saat çalışmalarını sürdürmekte olup, vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları önemle duyurulur" denildi.

Yoğun kar ve buzlanma etkisi: Bolu'da trafik kazaları yolu tıkadı - 5

NEVŞEHİR - AKSARAY YOLU AÇILDI, NİĞDE YOLU KAPANDI

Yurdun iç kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Nevşehir-Aksaray karayolu yeniden trafiğe açıldı. Nevşehir-Niğde karayolu ise olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşıma kapandı. 

Yoğun kar ve buzlanma etkisi: Bolu'da trafik kazaları yolu tıkadı - 6

Sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun kar yağı ve tipi Nevşehir il genelinde etkili oldu. Nevşehir - Aksaray Karayolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapanırken, yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

Öte yandan, Nevşehir - Niğde karayolu ise yolda kalan çok sayıda araç olması nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekiplerin yolda mahsur kalan araçları kurtarmak için çalışmaları devam ediyor.

Yoğun kar ve buzlanma etkisi: Bolu'da trafik kazaları yolu tıkadı - 7

MALATYA-KAYSERİ YOLU KAPANDI

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle Kayseri-Malatya arasındaki yollarda zorlu hava şartlarının etkili olduğunu belirtti. Darende ile Sivas'ın Gürün ilçesi arasındaki yolun, yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldığını belirten Vali Yavuz, karla mücadele ekiplerinin aralıksız çalışmalara devam ettiğini söyledi.

Yoğun kar ve buzlanma etkisi: Bolu'da trafik kazaları yolu tıkadı - 8

Yetkililer sürücülere zorunlu olmadıkça bu güzergahı kullanmamaları konusunda çağrıda bulunurken Vali Yavuz, "Değerli Malatyalı kardeşlerim, Kayseri-Malatya arasında yoğun kar yağışı ve sis mevcut olup, karla mücadele devam etmektedir. Darende-Gürün arasında yol trafiğe kapanmıştır. Hemşehrilerimizin zorunlu olmadıkça bu hattı kullanmamalarını tavsiye ediyoruz" ifadeleriyle vatandaşları uyardı.

Yoğun kar ve buzlanma etkisi: Bolu'da trafik kazaları yolu tıkadı - 9

ERZİNCAN-SİVAS YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu. Kentin yüksek kesimlerinde öğleden sonra etkili olmaya başlayan kar ve tipi nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Erzincan-Sivas kara yolundaki Sakaltutan ve Kızıldağ Geçitlerinde yol kapandı. Yolda uzunca araç kuyruğu oluştu.

Olumsuz hava şartları nedeniyle yolda kalan araçların trafiği engellememesi için Karayolları ve polis ekipleri, iş makinesi desteğiyle yoğun çalışma yürütüyor.

Yoğun kar ve buzlanma etkisi: Bolu'da trafik kazaları yolu tıkadı - 10

KAHRAMANMARAŞ-GÖKSUN YOLU KAR NEDENİYLE KAPANDI

Sabah saatlerinden itibaren şiddetini artıran kar yağışı, özellikle kuzey ilçelerinde yaşamı olumsuz etkiledi. Yoğun kar nedeniyle Kahramanmaraş-Göksun yolu, güvenlik gerekçesiyle bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

Yetkililer, sürücüleri zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları ve araçlarında zincir, çekme halatı gibi ekipman bulundurmaları konusunda uyardı.
Özellikle Göksun çevresindeki yüksek kesimlerde kar kalınlığının hızla arttığı ifade edildi. Göksun yolunda kar nedeniyle bazı tırların kazaya karıştığı ve araçların ilerleyemediği öğrenildi.
Kahramanmaraş’ta etkisini sürdüren kötü hava şartları nedeniyle diğer yolların durumu da yakından takip ediliyor.

Kahramanmaraş Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise "Göksun-Kayseri arası (Püren Geçidi) yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yollar trafiğe kapalı durumda. İlimiz genelinde kar yağışı, şiddetli yağmur ve fırtına etkili olmaktadır. Güvenli ulaşımı sağlamak için görevli tüm ekiplerimiz çalışmalarını sürdürmektedir. Sürücülerimizin uyarıları dikkate alarak tedbirli olmaları önem arz etmektedir. Lütfen zorunlu olmadıkça yola çıkmayalım" denildi.

Yoğun kar ve buzlanma etkisi: Bolu'da trafik kazaları yolu tıkadı - 11

SABAH SAATLERİNDE BOLU TÜNELİ KAPANDI

Kaza, TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında İstanbul istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden yolcu otobüsü, tünel çıkışında TIR'la çarpıştı. 

Yoğun kar ve buzlanma etkisi: Bolu'da trafik kazaları yolu tıkadı - 12

Kar yağışının etkili olduğu bölgede bir otomobil duramayarak araçlara çarptı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza nedeniyle İstanbul istikametine ulaşım kapandı.

Yoğun kar ve buzlanma etkisi: Bolu'da trafik kazaları yolu tıkadı - 13

TEKRAR ULAŞIMA AÇILDI

Yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışmanın ardından araçlar bulunduğu yerden kaldırıldı. Bolu Dağı Tüneli geçişi İstanbul istikameti tekrar trafiğe açıldı.

Kar yağışının devam ettiği bölgede sürücüler ışıklı tabelalar ile uyarılıyor. Dün öğle saatlerinden itibaren aralıksız şekilde etkili olan kar yağışı sebebiyle yeşil alanlarda kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti. Karayolları ekipleri bölgede kürüme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Yoğun kar ve buzlanma etkisi: Bolu'da trafik kazaları yolu tıkadı - 14

GECE İSTANBUL-ANKARA YÖNÜ DURDU

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimi ile D-100 kara yolunun Düzce geçişinde kar yağışı nedeniyle gece ara ara ulaşımda aksamalar yaşandı. 

Kar yağışının artması, bazı araçların yolda kalması ve kazalar nedeniyle otoyolun Cankurtaran ile Gerede arasında İstanbul ve Ankara yönünde ulaşım durdu.

Jandarma ve kara yolları ekipleri, bölgede yolun açık kalması için çalışma yürüttü.

ARAÇLAR YOLDA KALDI

Yoğun kar ve buzlanma etkisi: Bolu'da trafik kazaları yolu tıkadı - 15

BOR-ÇAMARDI YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Niğde'de gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Bor İlçesi Kılavuz Köyü ile Çamardı İlçesi Celaller arasındaki yol ulaşıma kapandı.

Niğde Valiliği güzergahı kullanacak vatandaşları uyardığı açıklamasında ekiplerin yolu yeniden trafik akışına açmak için çalışmasının sürdüğünü bildirdi. Valilik tarafından yapılan açıklamada; “24 Kasım 2024 tarihinde saat 10.00 itibarıyla, Bor İlçesi Kılavuz Köyü ile Çamardı Celaller arasındaki yol, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatılmıştır. Niğde İl Özel İdaresi ekiplerimiz, yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Vatandaşlarımızın, alternatif güzergahları kullanmaları ve yapılan uyarılara riayet etmeleri önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

Yoğun kar ve buzlanma etkisi: Bolu'da trafik kazaları yolu tıkadı - 16

MUT SERTAVUL GEÇİDİ ULAŞIMA KAPANDI

Meteorolojinin uyardığı kar ve fırtına Mersin Mut ilçesi ile Karaman arasında Sertavul bölgesinde etkili olduğu bildirildi. Kar yağışı, sis ve tipi nedeniyle Sertavul geçidinde ulaşım sağlanamadığı öğrenildi. Karayolları ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Mut Şube Müdürlüğü ekiplerinin bölgede çalışma yaptığı aktarıldı.

Kar, tipi ve sis nedeniyle Karaman'dan Mut istikametine giden araçların Sertavul geçidinde, Mut'tan Karaman istikametinde olan araçların ise Mut ilçesine bağlı Yapıntı Mahallesi Zeytin alanı mevkiinde durdurularak gidişlerine izin verilmediği belirtildi.

Yoğun kar ve buzlanma etkisi: Bolu'da trafik kazaları yolu tıkadı - 17

DÜZCE'DE 36 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Dün gece saatlerinde etkisini artıran kar nedeniyle kent genelinde merkezde 4, Yığılca'da 20, Kaynaşlı'da 8, Gölyaka'da 4 olmak üzere 36 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Sorumluluk sahasında 69 iş makinesi ve 172 personelle karla mücadele çalışması yürüten İl Özel İdaresi ekiplerinin, yolları açma çalışması sürüyor.

Bu arada dün başlayan yağışın ardından kar kalınlığı kent merkezinde 10, yüksek kesimlerde 20 santimetreye ulaştı.

Yoğun kar ve buzlanma etkisi: Bolu'da trafik kazaları yolu tıkadı - 18
Yoğun kar ve buzlanma etkisi: Bolu'da trafik kazaları yolu tıkadı - 19
Yoğun kar ve buzlanma etkisi: Bolu'da trafik kazaları yolu tıkadı - 20
Yoğun kar ve buzlanma etkisi: Bolu'da trafik kazaları yolu tıkadı - 21
Yoğun kar ve buzlanma etkisi: Bolu'da trafik kazaları yolu tıkadı - 22
Yoğun kar ve buzlanma etkisi: Bolu'da trafik kazaları yolu tıkadı - 23
Yoğun kar ve buzlanma etkisi: Bolu'da trafik kazaları yolu tıkadı - 24
Yoğun kar ve buzlanma etkisi: Bolu'da trafik kazaları yolu tıkadı - 25
Yoğun kar ve buzlanma etkisi: Bolu'da trafik kazaları yolu tıkadı - 26
Yoğun kar ve buzlanma etkisi: Bolu'da trafik kazaları yolu tıkadı - 27
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