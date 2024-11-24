Yoğun kar ve buzlanma etkisi: Bolu'da trafik kazaları yolu tıkadı

Konya Valiliğinden yapılan açıklamada; "İlimizde meydana gelen kar yağışı, tipi ve fırtına gibi olumsuz hava şartları sebebiyle ulaşımda yer yer aksamalar meydana gelmektedir. Konya-Afyonkarahisar Yolu; tüm araçlara kontrollü olarak trafiğe açık, Konya-Ankara Yolu; Konya Altınekin ilçesi arası her iki istikamete de tüm araçlara trafiğe kapalı, Konya-Aksaray Yolu; yol her iki istikamete de tüm araçlara trafiğe kapalı, Konya-Adana Yolu; Konya-Karapınar arası her iki istikamette trafiğe kapalı, Konya-Karaman Yolu; yol açık, Konya-Antalya yolu; Konya-Seydişehir yolu her iki istikamete de tüm araçlara trafiğe kapalı, Konya-Beyşehir yolu açık, Konya Isparta yolu; yol açık. İlimizde meydana gelen olumsuz hava şartları sebebiyle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak adına ilgili tüm birimler 7 gün 24 saat çalışmalarını sürdürmekte olup, vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları önemle duyurulur" denildi.