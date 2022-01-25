Yoğun kar yağışı sonrası İstanbul'da son durum: Otogardan çıkışlar yasak

Bu bölgelerde çok büyük bir trafik yoğunluğu oluşurken, araçlar yollarda mahsur kaldı.

Mahsur kalanlar İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yolda mahsur kalan 5 bin 57 kişinin tahliye edildiğini, 3180 kişinin de otel, misafirhane ve yurtlara yerleştirildiğini açıkladı.