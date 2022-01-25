Yoğun kar yağışı sonrası İstanbul'da son durum: Otogardan çıkışlar yasak

Haberler - İHA - DHA 25.01.2022 - 09:57 | Son Güncelleme : 25.01.2022 - 13:03
İstanbul'da etkili olan kar yağışı kentteki ulaşımı son derece olumsuz bir şeklde etkiledi.
Dün öğleden sonra başlayan ve Karadeniz üzerinden gelen yağış özellikle Büyükçekmece, Beylikdüzü, Arnavutköy, İstanbul Havalimanı bölgesi ve Başakşehir'de etkili oldu.
Bu bölgelerde çok büyük bir trafik yoğunluğu oluşurken, araçlar yollarda mahsur kaldı.
Mahsur kalanlar İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yolda mahsur kalan 5 bin 57 kişinin tahliye edildiğini, 3180 kişinin de otel, misafirhane ve yurtlara yerleştirildiğini açıkladı.
Ekiplerin tüm gece çalışması sonucu kent genelinde kapalı yol kalmadı.
Ancak TEM Mahmutbey bölgesinde bazı araçların yaklaşık 17 saat boyunca beklediği belirtiliyor.
Bugün saat 13.00’e kadar; toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmedi. 13.00'ten itibaren araç yasağı kaldırıldı.
Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Yalova, Düzce ve Bursa güzergahından İstanbul'a gidişler tedbir amaçlı durduruldu.
Otogarlardaki tüm şehirler arası otobüslerin çıkış yasağı yarın saat 09.00'a kadar uzatıldı.
Ayrıca İstanbul Havalimanı'ndaki uçuşlar da saat 13.00'e kadar durduruldu.
İl genelinde hizmet veren tüm kreş ve gündüz bakımevleri bugün tatil edildi.
Yargı mensupları ve adliye çalışanları bugün idari izinli sayılacak.