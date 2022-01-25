Yoğun kar yağışı sonrası İstanbul'da son durum: Otogardan çıkışlar yasak

İstanbul'da dün öğleden etkisini artıran kar yağışı kenti olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde 85 cm'ye ulaşan kar nedeniyle özellikle Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Mahmutbey TEM otoyolu mevkinde çok sayıda araç yolda kaldı. Ekiplerin tüm gece boyunca çalışmalarını sürdürmesi sonrasında kapalı yol kalmadı. TEM Mahmutbey bölgesinde yola bırakılan araçların çekilmesi için çalışmalar sürüyor. İstanbul'da yarın saat 09.00'a kadar Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarından çıkışlar durduruldu.

Haberler - İHA - DHA 25.01.2022 - 09:57 | Son Güncelleme : 25.01.2022 - 13:03

Yoğun kar yağışı sonrası İstanbul'da son durum: Otogardan çıkışlar yasak - 1

'da etkili olan kar yağışı kentteki ulaşımı son derece olumsuz bir şeklde etkiledi.

Yoğun kar yağışı sonrası İstanbul'da son durum: Otogardan çıkışlar yasak - 2

Dün öğleden sonra başlayan ve Karadeniz üzerinden gelen yağış özellikle Büyükçekmece, Beylikdüzü, Arnavutköy, İstanbul Havalimanı bölgesi ve Başakşehir'de etkili oldu.

Yoğun kar yağışı sonrası İstanbul'da son durum: Otogardan çıkışlar yasak - 3

Bu bölgelerde çok büyük bir trafik yoğunluğu oluşurken, araçlar yollarda mahsur kaldı.

Mahsur kalanlar İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yolda mahsur kalan 5 bin 57 kişinin tahliye edildiğini, 3180 kişinin de otel, misafirhane ve yurtlara yerleştirildiğini açıkladı.

Yoğun kar yağışı sonrası İstanbul'da son durum: Otogardan çıkışlar yasak - 4

KAPALI YOL KALMADI

Ekiplerin tüm gece çalışması sonucu kent genelinde kapalı yol kalmadı. 

Ancak TEM Mahmutbey bölgesinde bazı araçların yaklaşık 17 saat boyunca beklediği belirtiliyor. 

Yoğun kar yağışı sonrası İstanbul'da son durum: Otogardan çıkışlar yasak - 5

İSTANBUL'DA ALINAN TEDBİRLER

Bugün saat 13.00’e kadar; toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmedi. 13.00'ten itibaren araç yasağı kaldırıldı. 

Yoğun kar yağışı sonrası İstanbul'da son durum: Otogardan çıkışlar yasak - 6

Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Yalova, Düzce ve Bursa güzergahından İstanbul'a gidişler tedbir amaçlı durduruldu.

Yoğun kar yağışı sonrası İstanbul'da son durum: Otogardan çıkışlar yasak - 7

Otogarlardaki tüm şehirler arası otobüslerin çıkış yasağı yarın saat 09.00'a kadar uzatıldı.

Yoğun kar yağışı sonrası İstanbul'da son durum: Otogardan çıkışlar yasak - 8

Ayrıca İstanbul Havalimanı'ndaki uçuşlar da saat 13.00'e kadar durduruldu.

Yoğun kar yağışı sonrası İstanbul'da son durum: Otogardan çıkışlar yasak - 9

İl genelinde hizmet veren tüm kreş ve gündüz bakımevleri bugün tatil edildi.

Yargı mensupları ve adliye çalışanları bugün idari izinli sayılacak.

Yoğun kar yağışı sonrası İstanbul'da son durum: Otogardan çıkışlar yasak - 10
Yoğun kar yağışı sonrası İstanbul'da son durum: Otogardan çıkışlar yasak - 11
Yoğun kar yağışı sonrası İstanbul'da son durum: Otogardan çıkışlar yasak - 12
Yoğun kar yağışı sonrası İstanbul'da son durum: Otogardan çıkışlar yasak - 13
Yoğun kar yağışı sonrası İstanbul'da son durum: Otogardan çıkışlar yasak - 14
Yoğun kar yağışı sonrası İstanbul'da son durum: Otogardan çıkışlar yasak - 15
Yoğun kar yağışı sonrası İstanbul'da son durum: Otogardan çıkışlar yasak - 16
Yoğun kar yağışı sonrası İstanbul'da son durum: Otogardan çıkışlar yasak - 17
Yoğun kar yağışı sonrası İstanbul'da son durum: Otogardan çıkışlar yasak - 18
Yoğun kar yağışı sonrası İstanbul'da son durum: Otogardan çıkışlar yasak - 19
Yoğun kar yağışı sonrası İstanbul'da son durum: Otogardan çıkışlar yasak - 20
Yoğun kar yağışı sonrası İstanbul'da son durum: Otogardan çıkışlar yasak - 21
Yoğun kar yağışı sonrası İstanbul'da son durum: Otogardan çıkışlar yasak - 22
Yoğun kar yağışı sonrası İstanbul'da son durum: Otogardan çıkışlar yasak - 23
Yoğun kar yağışı sonrası İstanbul'da son durum: Otogardan çıkışlar yasak - 24
Yoğun kar yağışı sonrası İstanbul'da son durum: Otogardan çıkışlar yasak - 25
Yoğun kar yağışı sonrası İstanbul'da son durum: Otogardan çıkışlar yasak - 26
Yoğun kar yağışı sonrası İstanbul'da son durum: Otogardan çıkışlar yasak - 27
Yoğun kar yağışı sonrası İstanbul'da son durum: Otogardan çıkışlar yasak - 28
Yoğun kar yağışı sonrası İstanbul'da son durum: Otogardan çıkışlar yasak - 29
Yoğun kar yağışı sonrası İstanbul'da son durum: Otogardan çıkışlar yasak - 30
Yoğun kar yağışı sonrası İstanbul'da son durum: Otogardan çıkışlar yasak - 31
Yoğun kar yağışı sonrası İstanbul'da son durum: Otogardan çıkışlar yasak - 32
Yoğun kar yağışı sonrası İstanbul'da son durum: Otogardan çıkışlar yasak - 33

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