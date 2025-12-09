Yoğun kar yağışı uçak seferlerini durdurdu, yollar kapandı
09.12.2025 10:19
AA, İHA
Doğu Anadolu'nun birçok ilinde kar yağışı etkili oluyor. Kar nedeniyle birçok yerleşim yerinin yolu kapanırken Yüksekova'daki Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarılarının ardından Hakkari, Van ve Muş'ta yoğun kar yağışı etkili oluyor.
Hakkari'nin kırsal bölgelerinde karla mücadele çalışmaları sürüyor.
Yüksekova'da sabah erken saatlerde başlayan ve aralıksız devam eden kar yağışı, görüş mesafesini düşürdü ve hava ulaşımında da büyük aksaklık yaşandı.
Selahaddin Eyyubi Havalimanı'ndan Ankara'ya yapılması planlanan tüm uçak seferleri kar yağışından dolayı iptal edildi.
Benzer şekilde, Ankara'dan Yüksekova'ya gelmek üzere havalimanına intikal eden yolculara da bölgedeki elverişsiz hava şartları nedeniyle uçuşun gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.
Yetkililer, kar yağışının şiddetinin ve görüş mesafesindeki düşüşün uçuş emniyetini tehdit ettiğini belirterek hava şartlarının normale dönmesiyle seferlerin yeniden başlayacağını kaydetti.
VAN
Van Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle Gürpınar'da 22, Başkale ilçesinde de 6 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Karla mücadele ekipleri, kar yağışının ardından kapanan yolların açılması için çalışma başlattı.
Başkale ilçesinde çarşı merkezindeki cadde ve kaldırımlarda biriken kar, kamyonlarla şehir dışına çıkarıldı.
Varto ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 8 köy yolu ulaşıma açıldı.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, dün kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olduğunu belirtti.
Kar nedeniyle kapanan 8 köy yolunun ulaşıma açıldığını ifade eden Yentür, kar yağışı ihtimaline karşı ekiplerin hazır bekletildiğini kaydetti.