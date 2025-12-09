Yoğun kar yağışı uçak seferlerini durdurdu, yollar kapandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarılarının ardından Hakkari, Van ve Muş'ta yoğun kar yağışı etkili oluyor.

Hakkari'nin kırsal bölgelerinde karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Yüksekova'da sabah erken saatlerde başlayan ve aralıksız devam eden kar yağışı, görüş mesafesini düşürdü ve hava ulaşımında da büyük aksaklık yaşandı.

Selahaddin Eyyubi Havalimanı'ndan Ankara'ya yapılması planlanan tüm uçak seferleri kar yağışından dolayı iptal edildi.