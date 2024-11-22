Yoğun kar yağışı uyarısı: Meteoroloji il il, saat vererek açıkladı
Balkanlardan bu kışın ilk kar yağışı geliyor. Hafta sonu etkili olacak soğuk havaya ilişkin Meteoroloji'den de art arda uyarılar yapılıyor. Yapılan son tahminlere göre Marmara'da cumartesi günü kuvvetli sağanak ve rüzgar, öğle saatlerinden itibaren ise yüksek kesimlerde kuvvetli kar etkili olacak. Batı Karadeniz'de de kuvvetli yağmur, iç ve yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı bekleniyor. Pazar günü ise 44 il için uyarıda bulunulurken, Doğu Anadolu ve İç Anadolu'da yoğun kar yağışının etkili olacağı belirtildi.
Türkiye hafta sonu yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek. Balkanlardan gelecek olan sistem, hafta sonu boyunca Edirne’den başlayarak tüm Anadolu’yu etkisi altına alacak.