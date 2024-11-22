Yoğun kar yağışı uyarısı: Meteoroloji il il, saat vererek açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nde yarın sabah saatlerinden itibaren Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa ile Bilecik, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.