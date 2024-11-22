Yoğun kar yağışı uyarısı: Meteoroloji il il, saat vererek açıkladı

Balkanlardan bu kışın ilk kar yağışı geliyor. Hafta sonu etkili olacak soğuk havaya ilişkin Meteoroloji'den de art arda uyarılar yapılıyor. Yapılan son tahminlere göre Marmara'da cumartesi günü kuvvetli sağanak ve rüzgar, öğle saatlerinden itibaren ise yüksek kesimlerde kuvvetli kar etkili olacak. Batı Karadeniz'de de kuvvetli yağmur, iç ve yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı bekleniyor. Pazar günü ise 44 il için uyarıda bulunulurken, Doğu Anadolu ve İç Anadolu'da yoğun kar yağışının etkili olacağı belirtildi.

Yoğun kar yağışı uyarısı: Meteoroloji il il, saat vererek açıkladı - 1

Türkiye hafta sonu yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek. Balkanlardan gelecek olan sistem, hafta sonu boyunca Edirne’den başlayarak tüm Anadolu’yu etkisi altına alacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yoğun kar yağışı uyarısı: Meteoroloji il il, saat vererek açıkladı - 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nde yarın sabah saatlerinden itibaren Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa ile Bilecik, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Yoğun kar yağışı uyarısı: Meteoroloji il il, saat vererek açıkladı - 3

Yağışların, öğle saatlerinden sonra ani soğumayla bölgenin doğusunun 500 metre rakım üzeri yükseklerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde etkili olacağı öngörülüyor.

Genel olarak akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen yağışların, Sakarya'da pazar günü de etkisini devam ettirmesi bekleniyor.

Yoğun kar yağışı uyarısı: Meteoroloji il il, saat vererek açıkladı - 4

BATI KARADENİZ'İN YÜKSEKLERİNDE YOĞUN KAR YAĞIŞI

Yarın öğle saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'de (Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu ve akşam saatlerinden sonra Sinop) kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Yoğun kar yağışı uyarısı: Meteoroloji il il, saat vererek açıkladı - 5

Yağışların öğle saatlerinden sonra ani soğumayla 400 metre rakım üzeri yükseklerde yoğun kar yağışı (20 santimetre üzeri) şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Pazar günü de bölgenin iç kesimlerinde kar yağışlarının aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Yoğun kar yağışı uyarısı: Meteoroloji il il, saat vererek açıkladı - 6

PAZAR GÜNÜ 44 İL İÇİN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce illeri için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayımladı. Yayımlanan uyarıda pazar günü Sağanak yağışların ve yoğun kar yağışının etkili olacağını belirtti.

Yoğun kar yağışı uyarısı: Meteoroloji il il, saat vererek açıkladı - 7

PAZAR GÜNÜ YOĞUN KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLACAK

Pazar günü sabah saatlerinden sonra Kahramanmaraş’ın kuzeyi ile öğle saatlerinden sonra yüksek kesimleri başta olmak üzere Malatya ve Elazığ’da kuvvetli (5-20 cm), Erzincan, Tunceli çevrelerinde yoğun kar yağışı (20 cm üzeri) bekleniyor.

Yoğun kar yağışı uyarısı: Meteoroloji il il, saat vererek açıkladı - 8

İç Anadolu’nun doğusunda da pazar gününün ilk saatlerinden itibaren Karaman, Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Yozgat’da kuvvetli (5-20 cm) , Sivas’da yoğun (20 cm üzeri) kar yağışı bekleniyor.

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