Yoğun kar yolları kesti

Kar nedeniyle Sivas-Malatya kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yol kenarında durdu. Başka bir tır sürücüsü de ona yardım ettiği sırada, bir otomobil yol kenarındaki tıra çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.