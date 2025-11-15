Yoğun kar yolları kesti

15.11.2025 02:46

NTV - Haber Merkezi

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde mevsimin ilk kar yağışı etkili oldu. Şehir merkezinin de beyaza büründüğü Sivas'ta yoğun kar nedeniyle birçok otoyol trafiğe kapandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodla uyardığı kentlerden Sivas, Giresun ve Ordu beyaza büründü. Yoğun kar yağışının etkili olduğu Sivas'ın özellikle yüksek bölgelerinde trafik aksadı, yollar kapandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Kangal-Hekimhan, Kangal-Sivas ve Gürün-Sivas karayolları kar yağışı ve tipi nedeniyle çift yönlü olarak taşıt trafiğine kapatıldı.

Ayrıca, Koyulhisar-Mesudiye ve Divriği-Kangal kara yolunda ağır vasıta geçişlerine çift yönlü olarak izin verilmiyor.

Akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ve tipi nedeniyle Ordu'nun Mesudiye ilçesinden ve Malatya'nın Hekimhan ilçesinden Sivas yönüne araç geçişlerine kapandı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Hekimhan Kangal Karayolu geçici olarak trafiğe kapatılmıştır. Ani kar yağışı ve buzlanma olasılığına karşı kar lastiği takılması, zincir ve çekme halatı bulundurulması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Kar nedeniyle Sivas-Malatya kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yol kenarında durdu. Başka bir tır sürücüsü de ona yardım ettiği sırada, bir otomobil yol kenarındaki tıra çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Malatya-Kayseri kara yolunda da kar yağışı etkili oldu. 

Sivas'ın Suşehri ile Zara ilçeleri arasında bulunan Geminbeli Geçidi'nde de özellikle akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle ulaşım aksadı. 