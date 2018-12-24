NTV

Yoğun siste 17 araç birbirine girdi: 19 yaralı

DHA, İHA

Isparta'da etkili olan yoğun sisin görüş mesafesini düşürmesi sonucu 17 araç birbirine girdi. Kazada 19 kişi yaralandı.

  • 1

    Isparta'da 17 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 19 kişi yaralandı.
  • 2

    Alınan bilgiye göre, sisin etkili olduğu Isparta-Afyonkarahisar kara yolunun Yağbasan mevkisinde 17 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
  • 3

    İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ile polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
  • 4

    Kazada yaralanan 19 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı.
  • 5

    Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
  • 6

    Kara yolunda aksayan ulaşım, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
  • 7

  • 8

  • 9

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin