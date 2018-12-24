Yoğun siste 17 araç birbirine girdi: 19 yaralı
DHA, İHA
Isparta'da etkili olan yoğun sisin görüş mesafesini düşürmesi sonucu 17 araç birbirine girdi. Kazada 19 kişi yaralandı.
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1Isparta'da 17 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 19 kişi yaralandı.
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2Alınan bilgiye göre, sisin etkili olduğu Isparta-Afyonkarahisar kara yolunun Yağbasan mevkisinde 17 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
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3İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ile polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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4Kazada yaralanan 19 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı.
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5Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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6Kara yolunda aksayan ulaşım, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
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