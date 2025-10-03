Yoğun talebe yetişemiyorlar: "Ege'nin kuru fasulyesi" de deniyor
İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Şahin Çakan, Ege'de balık sezonunun bereketli geçtiğini belirtip, özellikle hamsiye yoğun talep olduğunu söyledi. Çakan, "İtalya, İspanya ve Portekiz'e inanılmaz bir hamsi ihracatı var. Ancak tutulan balık, talebi karşılayamıyor. Arz talep nedeniyle fiyatı yükseltiyor" dedi.
Ege'de 'Vira bismillah' diyerek denize açılan balıkçılar, bereketli bir sezon geçiriyor. Başta hamsi olmak üzere sardalya, çipura, dil balığı, fener, kraça istavrit, izmarit, karagöz, kefal, kılıç gibi birçok balık, avcıların ağlarına takılıyor.