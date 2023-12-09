Yoğun yağış sonrası istinat duvarı çöktü, araçlar altında kaldı

Gaziantep’te kent genelinde dün gece saatlerinde sağanak etkili oldu.

Yoğun yağış nedeniyle, kent genelinde pek çok cadde ve sokakta su baskını yaşanırken, Şehitkamil ilçesine bağlı Alpaslan Mahallesi’nde yağışın yüküne dayanamayan 11 katlı Melisa Apartmanı’nın istinat duvarı araçların üzerine çöktü.