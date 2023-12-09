Yoğun yağış sonrası istinat duvarı çöktü, araçlar altında kaldı

Gaziantep’te gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle bir apartmanın istinat duvarı çöktü. Çöken duvarın altında kalan 3 araçta, büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yoğun yağış sonrası istinat duvarı çöktü, araçlar altında kaldı - 1

Gaziantep’te kent genelinde dün gece saatlerinde sağanak etkili oldu.

Yoğun yağış nedeniyle, kent genelinde pek çok cadde ve sokakta su baskını yaşanırken, Şehitkamil ilçesine bağlı Alpaslan Mahallesi’nde yağışın yüküne dayanamayan 11 katlı Melisa Apartmanı’nın istinat duvarı araçların üzerine çöktü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yoğun yağış sonrası istinat duvarı çöktü, araçlar altında kaldı - 2

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yoğun yağış sonrası istinat duvarı çöktü, araçlar altında kaldı - 3

Can kaybının yaşanmadığı olay sonrası çöken duvarın altında kalan 3 araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yoğun yağış sonrası istinat duvarı çöktü, araçlar altında kaldı - 4

Çökmenin meydana geldiği alan güvenlik şeridi ile kontrol altına alındı.

Yoğun yağış sonrası istinat duvarı çöktü, araçlar altında kaldı - 5
Yoğun yağış sonrası istinat duvarı çöktü, araçlar altında kaldı - 6
Yoğun yağış sonrası istinat duvarı çöktü, araçlar altında kaldı - 7
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