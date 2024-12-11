Yoğunluktan iş yetiştiremiyorlardı şimdi tek tek eleman çıkartıyorlar! "Meslek giderek bitiyor"
Bir zamanlar en gözde meslekler arasında yerini alan matbaacılık dijitalleşmeyle birlikte neredeyse bitme noktasına geldi. Eskiden yanlarında eleman çalıştıranlar şimdilerde artık tüm işleri kendileri yapıyor.
Eskiden yılbaşı öncesi takvim, fatura ve ajanda bastıranların sayısı yoğun olurken, şimdilerde artık o işleri mumla aradıklarını belirten matbaa sahipleri, işlerin azlığından dolayı yanlarında kimseyi çalıştıramadıklarını söylüyor.