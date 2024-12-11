Yoğunluktan iş yetiştiremiyorlardı şimdi tek tek eleman çıkartıyorlar! "Meslek giderek bitiyor"

Eskiden bu zamanlarda takvim yoğunluğu yaşandığını söyleyen Şengül, "Artık takvim geleneği kalktı. Kalkmasının sebeplerinden biri de, artık her şey dijital olduğu için insanlar telefondan bakabiliyorlar ekstradan maliyetler çok yüksek. Maliyetlerin çok yüksek olduğundan dolayı vatandaşta yaptıramıyor. İmsakiyelerde oluyor ancak eskisi gibi o da pek olmuyor. Şuanda kaşe, tahsilat makbuzu gibi işler yapıyoruz fatura olayı zaten bitti. Artık ufak tefek işlere kaldık. Davetiye işi de bitti. İnsanlar artık davetiye de yaptırmıyor. İnsanlar genelde sosyal medyadan yayınlıyorlar. Mesleğimizin ilerisi için karamsar aldığımız bilgilere göre 2030 yılında matbaa sektörü bitecekmiş. Çırak yetişmiyor şu anda yanılmıyorsam Trabzon piyasasında en genç matbaacılardan bir tanesiyim. Tek çalışıyorum.” diye konuştu.