Yok böyle vicdansızlık! Kaldırımda yatan köpeği ezip yollarına devam ettiler

Araç altında ezilerek ölen 15 yaşındaki “Pakize” isimli köpeğin mahallenin maskotu olduğunu belirten Sibel Pençe, “Pakize kızımızı mahallemizin sembollerinden birisidir. 10 küsur senedir burada kendi yerinde yatar. Beslenmesi, her türlü bakımı, veteriner kontrolleri mahalleli ve sevenleri tarafından yaptırılır. Çok üzgünüz.” dedi.

“Bir kargo aracının göz göre göre ezdiğine şahit olduk. Gerekli işlemlerin yapılması için adli mercilere başvuruda bulunduk.” açıklamasında da bulunan Pençe şu ifadeleri kullandı:

"Bir canımız gitti. Tüm mahalleli olarak üzgünüz. Gerekli cezanın verilmesini bekliyoruz. Köpek 10 küsur senedir mevcut yerinde olan bir köpek. Yaşlandığı için hareketleri yavaş ama sevecen ve uysaldı. Yerinden ayrılmaz kaldırımdır onun yeri. Her geçen muhakkak kafasını okşar geçerdi. Kimseye 'Hav' dediğini duymadık bugüne kadar. Kabullenemiyoruz. Buradan her geçişimizde gözümüz Pakize’yi arıyor ama maalesef yok artık. Başka köpekler aynı sonu yaşamasın tek beklentimiz bu. Cezanın verilmesi içimizi bu anlamda rahatlatacak. Acısını söndürmeyecek ama en azından içimize biraz su serpilecek."