Yok böyle vicdansızlık! Kaldırımda yatan köpeği ezip yollarına devam ettiler
05.04.2026 15:33
DHA
Kadıköy'de müşteriye paket getiren iki kargo çalışanı araçla kaldırımda yatan "Pakize" isimli köpeği ezdi. Araç altında can çekişen köpek hayatını kaybetti.
Olay, 31 Mart Salı günü saat 21.00 sıralarında Kozyatağı Mahallesi, Bayar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; caddedeki bir binaya paket getiren kargo çalışanı 2 kişi, araçlarını kaldırıma park etti.
Çalışanlardan biri kargo paketini teslim etmek için araçtan inerken, sürücü koltuğunda oturan K.K. ise kaldırımda bulunan 'Pakize' isimli köpeği ezdi. Araç altında can çekişen köpek hayatını kaybetti.
Sürücü K.K. diğer çalışanın araca gelmesinin ardından köpeğin üzerinden tekrar geçerek olay yerinden uzaklaştı. Durumu polis ekiplerine bildiren mahalle sakinleri köpeğin ölümüne neden olan K.K. ile diğer kargo çalışanın dan şikayetçi oldu.
Araç altında ezilerek ölen 15 yaşındaki “Pakize” isimli köpeğin mahallenin maskotu olduğunu belirten Sibel Pençe, “Pakize kızımızı mahallemizin sembollerinden birisidir. 10 küsur senedir burada kendi yerinde yatar. Beslenmesi, her türlü bakımı, veteriner kontrolleri mahalleli ve sevenleri tarafından yaptırılır. Çok üzgünüz.” dedi.
“Bir kargo aracının göz göre göre ezdiğine şahit olduk. Gerekli işlemlerin yapılması için adli mercilere başvuruda bulunduk.” açıklamasında da bulunan Pençe şu ifadeleri kullandı:
"Bir canımız gitti. Tüm mahalleli olarak üzgünüz. Gerekli cezanın verilmesini bekliyoruz. Köpek 10 küsur senedir mevcut yerinde olan bir köpek. Yaşlandığı için hareketleri yavaş ama sevecen ve uysaldı. Yerinden ayrılmaz kaldırımdır onun yeri. Her geçen muhakkak kafasını okşar geçerdi. Kimseye 'Hav' dediğini duymadık bugüne kadar. Kabullenemiyoruz. Buradan her geçişimizde gözümüz Pakize’yi arıyor ama maalesef yok artık. Başka köpekler aynı sonu yaşamasın tek beklentimiz bu. Cezanın verilmesi içimizi bu anlamda rahatlatacak. Acısını söndürmeyecek ama en azından içimize biraz su serpilecek."
Mahalle sakini Bengü Zorlu ise, "Araç yavaş yavaş göz göre göre hayvanın üzerine sürüyor. Bir kişi araçtan çıkıp altına bakıyor. Hiçbir şey olmamış gibi tekrar araca binip uzaklaşıyorlar. Görüntüleri görünce şoke oldum. Bir araba kaldırıma niye çıkıyor. O kadar uysal o kadar zararsız bir köpekti ki." diye konuştu.
"MAHALLEMİZİN KOMŞUSUYDU"
Başka bir mahalle sakini Bensu Zorlu ise, "Olaydan yarım saat sonra geldim. Hayvanı o şekilde görünce çok korktum. Öldü mü diye sordum. Evet dediler ve şok geçirdim. Gözleri açık gitti. Araç kaldırıma çıktı. Pakize’yi ezdi ve hiçbir şey olmamış gibi aracın altında öldüğünü görüp, bundan da bence emin olup çekip gitmeleri. Olayı suç haline getiren de bu kaçıp gitmeleri. Çok emek var. O sadece bir sokak hayvanı değil. Bizim mahallemizin bir komşusuydu. Yakalanmış. Adli süreç devam ediyor. Davası görülecek inşallah." dedi.