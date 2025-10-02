Yok olma tehlikesi bulunan "bağ havacivası": Su altında kalmaktan kurtarıldı
Amasya'da baraj gölü inşaatı nedeniyle su altında kalma riski bulunan 'bağ havacivası' bitkisinin örnekleri yeni yaşam alanına nakledildi. Sadece Amasya'da doğal olarak yetişen ve yok olma tehlikesi altındaki endemik bir tür olan bitkinin görüntüleri Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı.
İlk kez 1889'da Bornmüller tarafından Amasya Lokman Dağı'ndan toplanan bitki, 'Alkanna haussknechtii Bornm' adı verilerek 1894'te yeni bir tür olarak bilim dünyasına tanıtıldı. 128 yıl sonra 2017 yılında uygulanan Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi kapsamında Amasya Üniversitesinden akademisyenler ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü görevlilerinin çalışmaları sonucu bitki bulunarak kayıt altına alındı. Yaşam alanı tamamlanma aşamasına gelen Aydınca Barajı suları altında kalma riski bulunan bitkinin örnekleri daha üst noktalara taşındı.