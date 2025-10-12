"Yok yılı" rekolte beklentisini düşürdü: Sahtesine karşı uyarı

'REKOLTE YÜZDE 40 DÜŞTÜ'

Zeytinyağı fabrikası sahibi Hüseyin Babaoğlu, sezonun ilk günlerini, "Üretime başladık ve birkaç kez sıkım yaptık. Üreticiler yağışları bekliyordu, yağmurlar başladı ve önümüzdeki hafta da yağış bekleniyor. Bu yağışların ardından işlerin hızlanacağını düşünüyorum" sözleriyle değerlendirdi. Babaoğlu, 2025 sezonunda üretimin geçen yıla göre ciddi şekilde düştüğüne dikkati çekerek, "Geçen yıla kıyasla bu sezon rekolte yaklaşık yüzde 40 daha düşük. Zeytin ağaçları doğası gereği bir yıl çok, bir yıl az ürün verir. Geçen sene 'var yılı'ydı, bu sene 'yok yılı' olması nedeniyle doğal olarak verim azaldı. Ayrıca çok kurak bir yaz geçirdik ve sulama suyu konusunda da üreticiler büyük sıkıntılar yaşadı. Sadece Alanya'da değil, Türkiye genelinde de bu tablo bekleniyor" dedi.