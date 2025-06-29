YÖKDİL/2 ne zaman? (YÖKDİL/2 tarihi)

YÖKDİL'İN UYGULANIŞI

Türkiye’de yüksek lisans, doktora veya akademik kadroya başvuran adaylar ile bazı kamu ve özel kurumlara yabancı dil yeterliliğini belgelemek isteyenlerin girdiği bir çoktan seçmeli yabancı dil sınavıdır.YÖKDİL’in yıl içinde yapılan ikinci ve son oturumudur, genellikle yaz-sonbahar döneminde ÖSYM tarafından düzenlenir.





