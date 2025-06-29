YÖKDİL/2 ne zaman? (YÖKDİL/2 tarihi)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 ÖSYM sınav takvimi ile YÖKDİL/2 tarihi belli oldu. YÖKDİL, özellikle akademik kariyer yapmayı düşünenler ve yüksek lisans veya doktora programlarına başvuracak adaylar için önemli. Peki, YÖKDİL/2 ne zaman yapılacak?

YÖKDİL/2 ne zaman? (YÖKDİL/2 tarihi) - 1

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılı Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’nın (YÖKDİL) ikinci oturumu olan YÖKDİL/2 tarihini ve başvuru sürecini açıkladı.

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 2025-YÖKDİL/2 başvuruları 11-18 Haziran tarihleri arasında alınmıştı. Buna göre, sınav 27 Temmuz 2025 Pazar günü saat 10.15’te gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise 15 Ağustos 2025’te açıklanacak.

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YÖKDİL/2 ne zaman? (YÖKDİL/2 tarihi) - 2

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-YÖKDİL/2 Başvuru Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz ve başvuru bilgilerine aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

YÖKDİL/2 ne zaman? (YÖKDİL/2 tarihi) - 3

YÖKDİL'İN UYGULANIŞI

Türkiye’de yüksek lisans, doktora veya akademik kadroya başvuran adaylar ile bazı kamu ve özel kurumlara yabancı dil yeterliliğini belgelemek isteyenlerin girdiği bir çoktan seçmeli yabancı dil sınavıdır.YÖKDİL’in yıl içinde yapılan ikinci ve son oturumudur, genellikle yaz-sonbahar döneminde ÖSYM tarafından düzenlenir.


YÖKDİL/2 ne zaman? (YÖKDİL/2 tarihi) - 4

Sınav İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça dillerinde yapılır. İngilizce için üç alan bulunur: Fen, Sosyal ve Sağlık Bilimleri; diğer dillerde genellikle sadece Sosyal Bilimler alanı uygulanır.

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