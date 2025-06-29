YÖKDİL/2 ne zaman? (YÖKDİL/2 tarihi)
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 ÖSYM sınav takvimi ile YÖKDİL/2 tarihi belli oldu. YÖKDİL, özellikle akademik kariyer yapmayı düşünenler ve yüksek lisans veya doktora programlarına başvuracak adaylar için önemli. Peki, YÖKDİL/2 ne zaman yapılacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılı Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’nın (YÖKDİL) ikinci oturumu olan YÖKDİL/2 tarihini ve başvuru sürecini açıkladı.
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 2025-YÖKDİL/2 başvuruları 11-18 Haziran tarihleri arasında alınmıştı. Buna göre, sınav 27 Temmuz 2025 Pazar günü saat 10.15’te gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise 15 Ağustos 2025’te açıklanacak.