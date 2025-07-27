YÖKDİL/2 sonuç tarihi: YÖKDİL soru ve cevap anahtarı yayında! 2025 YÖKDİL ne zaman açıklanacak?
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) 2. sınavı ÖSYM tarafından 27 Temmuz günü gerçekleştirildi. Adaylar sınav soru kitapçığı ile cevap anahtarlarına odaklandı. Aynı zamanda 2025 YÖKDİL/2 sonuç tarihi de adayların gündeminde. 80 sorunun yer aldığı sınav toplamda 3 saat sürdü. Şimdiden puan hesaplamalarına başlayanlar ''YÖKDİL sonuç tarihi'' araştırması yapıyor. Peki, YÖKDİL soruları ve cevapları yayımlandı mı, sonuçlar ne zaman açıklanacak?
ÖSYM tarafından yılın 2. YÖKDİL uygulaması yapıldı. İki yüz yüze üç de online olmak üzere yılda 5 defa YÖKDİL sınavı gerçekleştiriliyor. 80 soruluk sınav sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlamaya yönelik sorulardan oluşuyor. Sınava katılan adaylar sonuçlarını, sonuç tarihinde https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden görüntüleyebilecek. 2025 YÖKDİL/2 ne zaman açıklanır?