YÖKDİL/2 sonuç tarihi: YÖKDİL soru ve cevap anahtarı yayında! 2025 YÖKDİL ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından yılın 2. YÖKDİL uygulaması yapıldı. İki yüz yüze üç de online olmak üzere yılda 5 defa YÖKDİL sınavı gerçekleştiriliyor. 80 soruluk sınav sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlamaya yönelik sorulardan oluşuyor. Sınava katılan adaylar sonuçlarını, sonuç tarihinde https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden görüntüleyebilecek. 2025 YÖKDİL/2 ne zaman açıklanır?