Yokuş çıkarken geri kayan kamyon evine çarptı, kendini dışarı atarak kurtuldu
Ordu'da yokuş çıkarken geri kayan damperli kamyon önce Ayşegül Yılmaz'ın (62) önlem için yaptırdığı demir korkuluklara ardından eve çarptı. Duvarlarının yıkıldığı, çatısında hasar oluştuğu evde kazayı televizyon izlerken yaşayan, korkuluklara çarpınca kendisini dışarı atan Yılmaz, "Bu olayı ikinci kez yaşıyorum, bir daha yaşamak istemiyorum. Kendi evimi bırakıp gitmek istemiyorum. Büyüklerimiz yardım ederse, bu yokuştan kamyon çıkarılmasının yasaklanmasını istiyorum." dedi.
Olay, dün saat 15.00 sıralarında Altınordu ilçesi Aziziye Mahallesi Yamaç Sokak’ta meydana geldi.
Yokuş çıkarken geri kayan kamyon, yaklaşık 20 metre aşağıdaki yol kotunun altındaki Ayşegül Yılmaz'a ait eve çarptı.
Yılmaz'a ait evin duvarları yıkıldı, çatıda hasar oluştu. İçeriden ve dışarıdan ağır hasar alan ev, kullanılamaz hale geldi.