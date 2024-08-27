Yokuş çıkarken geri kayan kamyon evine çarptı, kendini dışarı atarak kurtuldu

2014’te benzer bir kaza daha yaşayan Ayşegül Yılmaz, "Kamyonun yukarı çıktığını gördüm fakat aldırış etmedim. Sonra bir fren sesi duydum. Bu ikinci yaşayışım olduğu için bu sese hassasiyetim vardı.

Birden kendimi kapıya atabildim, bunun sebebi de evin arkasına koruma, demir korkuluk yaptırmam. Korumalara çarpma sesini duyunca kendimi dışarı attım. Bu, ikinci kez yaşadığım için sese karşı bir hassasiyetim vardı. Birden kendimi kapıya attım. Üçlü kanepede televizyon seyrediyordum. Fark etmeseydim, moloz olduğu gibi üzerimde olacaktı." dedi.