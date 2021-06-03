Yol çalışmasında 'kontrolsüz' patlatma: 2 yaralı

Artvin’in Yusufeli ilçesinde yol çalışması sırasında patlatılan kaya parçaları ev ve arabalara isabet etti. İki kişinin yaralandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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İHA 03.06.2021 - 13:00
Artvin’in Yusufeli ilçesinde baraj inşaatı kapsamında yapılan yol ve viyadük çalışmaları devam ediyor.
Çalışmalar sırasında yapılan patlatmalar bölge halkını tedirgin ediyor. İlçenin Erdemler Mahallesi Yıkıklar mevkiinde dün akşam saatlerinde yol inşaatı yapan bir şirket tarafından kontrollü patlatma yapıldı.
Patlatmada kaya parçaları alt bölümde bulunan ev ve arabalara isabet etti. İki vatandaş, yerden seken kaya parçaları nedeniyle yaralandı.
Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralılara müdahale ederken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin “Erdemler Mahallesi yol çalışmasında yapılan patlatmada zarar gören hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili kurumlar ile yaptığımız görüşmeler sonucunda zarar gören hemşerilerimizin maddi manevi zararları ilgili firmalar tarafından karşılanacak. Bundan sonra ilgili yol güzergahında patlatmalı herhangi bir çalışma yapılmayacak. Meydana gelen ihmal nedeniyle zarar gören hemşerilerimizin hakları, hem idari hem de adli merciler nezdinde takip edilecektir” ifadelerini kullandı.
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