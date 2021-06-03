Yol çalışmasında 'kontrolsüz' patlatma: 2 yaralı

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin “Erdemler Mahallesi yol çalışmasında yapılan patlatmada zarar gören hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili kurumlar ile yaptığımız görüşmeler sonucunda zarar gören hemşerilerimizin maddi manevi zararları ilgili firmalar tarafından karşılanacak. Bundan sonra ilgili yol güzergahında patlatmalı herhangi bir çalışma yapılmayacak. Meydana gelen ihmal nedeniyle zarar gören hemşerilerimizin hakları, hem idari hem de adli merciler nezdinde takip edilecektir” ifadelerini kullandı.