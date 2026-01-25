Yol çöktü, çöpler sahile vurdu. Meteoroloji "sarı kod" ile uyarmıştı
İHA
Antalya'da 3 gündür etkisini sürdüren sağanak yağış şiddetini azaltırken vatandaşlar sahile akın etti. Fırtınanın etkisiyle çöpler sahile vururken, bazı yollar da ise çökmeler meydana geldiği görüldü.
Meteroroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün ‘sarı kod' ile uyardığı ve Cuma gününden bu yana etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Özellikle Cuma gecesi ve dün bazı bölgelerde su baskınları yaşanırken, emniyet, itfaiye ve AFAD ekipleri araç ve evlerinde mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Bugün öğlen saatlerinden itibaren yağış etkisini azaltırken, hafifleyen yağmuru fırsat bilen Antalyalılar Konyaaltı Sahili'ne akın etti.
ATIKLAR SAHİLE VURDU, YOL ÇÖKTÜ
Aileleri ve arkadaşları ile birlikte Konyaaltı'na gelen vatandaşlar sahile vuran dalgalarla birlikte fotoğraf çekerken, bazıları ise yürüyüş yapmayı tercih etti.
3 gündür etkili olan fırtına nedeniyle boyu zaman zaman 3 metreyi bulan dalgaların sahile getirdiği atık malzemeler ve çöpler dikkat çekti. Lara bölgesinde ise yolda küçük çaplı çökme meydana geldi. Polis ekipleri çökmenin yaşandığı noktada dubalarla güvenlik önlemi alırken, belediye ekipleri ise onarım için çalışma başlattı.
Şiddetli yağışının ardından yolda küçük çaplı çökmeler meydana geldiğini belirten Yakup Kalmaz adlı vatandaş, "Bugün bu yol ikinci kez çöktü. Dün de orta da bir çökük oluşmuştu. Belediye müdahale etti ama geçici müdahaleler oluyor. Bu kumla, çakılla, dolgu malzemesi ile olacak bir şey değil. Geliyorlar sadece dolgu malzemesi ile kapatıp gidiyorlar. İşlek bir cadde burası, motosikletli arkadaşlar gelip geçiyor. Vatandaşlar hızlı geçiyor ve kaza olması an meselesi. Dün çok değildi ama artarak ilerliyor" dedi.