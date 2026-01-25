Yol çöktü, çöpler sahile vurdu. Meteoroloji "sarı kod" ile uyarmıştı

Şiddetli yağışının ardından yolda küçük çaplı çökmeler meydana geldiğini belirten Yakup Kalmaz adlı vatandaş, "Bugün bu yol ikinci kez çöktü. Dün de orta da bir çökük oluşmuştu. Belediye müdahale etti ama geçici müdahaleler oluyor. Bu kumla, çakılla, dolgu malzemesi ile olacak bir şey değil. Geliyorlar sadece dolgu malzemesi ile kapatıp gidiyorlar. İşlek bir cadde burası, motosikletli arkadaşlar gelip geçiyor. Vatandaşlar hızlı geçiyor ve kaza olması an meselesi. Dün çok değildi ama artarak ilerliyor" dedi.