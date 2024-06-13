Yol isteyen ambulansın önünü kesip şoförü dövdü

"BU KONUNUN TAKİPÇİSİYİZ"

Çevredekilerin araya girerek olayı sonlandırmasının ardından A.Y. ve D.S. darp raporu alarak birbirlerinden şikayetçi oldu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Genç Sağlık Sen Diyarbakır Şube Başkanı Faysal Yiğit, olaya tepki göstererek, "Diyarbakır'da 112 Acil Servis Hizmetleri'nde çalışan ambulans şoförümüz darbedilmiştir. Ambulansımız Dicle Üniversitesi'ne hasta bıraktıktan sonra dönüş yolunda araçtan yol istiyor. Kendini bilmez cani, maalesef araçtan inip, meslektaşımızı darbediyor. Bu konunun takipçisiyiz ve sağlıkta şiddeti kınıyoruz. Sağlık Bakanımıza çağrımız; lütfen bir an önce sağlıkta şiddet yasası yasalaşsın." dedi.