Yol isteyen ambulansın önünü kesip şoförü dövdü

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde bir ambulansın önü motosikletliler tarafından kesilerek içinde hasta olup olmadığı kontrol edilmişti. Yaşanan bu olaya tepkiler sürerken Diyarbakır'dan da ambulans şoförüne saldırı haberi geldi. Ambulans şoförü A.Y., korna çalarak yol vermesini istediği sürücü D.S. tarafından önü kesilerek dövüldü. Her iki sürücü de birbirinden şikayetçi oldu.

Yol isteyen ambulansın önünü kesip şoförü dövdü - 1

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Hastanesi kavşağında, dün sabah saatlerinde hastaneye hasta bırakan ambulans şoförü A.Y., görev yaptıkları istasyona dönmek için yanında sağlık çalışanları ile yola çıktı.

A.Y., önünde seyreden otomobile korna çalarak yol vermesini istedi. Ancak iddiaya göre, otomobilin sürücüsü D.S., ambulansın önünü keserek araçtan indi. A.Y. ile D.S. arasında yaşanan tartışma büyüdü. D.S., A.Y.'yi döverek yaraladı.

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Yol isteyen ambulansın önünü kesip şoförü dövdü - 2

"BU KONUNUN TAKİPÇİSİYİZ"

Çevredekilerin araya girerek olayı sonlandırmasının ardından A.Y. ve D.S. darp raporu alarak birbirlerinden şikayetçi oldu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Genç Sağlık Sen Diyarbakır Şube Başkanı Faysal Yiğit, olaya tepki göstererek, "Diyarbakır'da 112 Acil Servis Hizmetleri'nde çalışan ambulans şoförümüz darbedilmiştir. Ambulansımız Dicle Üniversitesi'ne hasta bıraktıktan sonra dönüş yolunda araçtan yol istiyor. Kendini bilmez cani, maalesef araçtan inip, meslektaşımızı darbediyor. Bu konunun takipçisiyiz ve sağlıkta şiddeti kınıyoruz. Sağlık Bakanımıza çağrımız; lütfen bir an önce sağlıkta şiddet yasası yasalaşsın." dedi.

Yol isteyen ambulansın önünü kesip şoförü dövdü - 3

"SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUZ"

A.Y.'nin avukatı Şahin Akarsu da şöyle konuştu:

"Son zamanlarda sağlıkta artış gösteren şiddet, bugün bir kez daha bize çirkin yüzünü göstermiştir. Sağlık personelimize karşı başta sözlü saldırı, akabinde hızını alamayan şahıs, fiziki saldırılar gerçekleştirmiş olup, ekibimizi mağdur etmişler.

Yol isteyen ambulansın önünü kesip şoförü dövdü - 4

Ambulans şoförüne karşı gerçekleştirilmiş olan fiziki ve sözlü saldırıların neticesinde personelimiz yaralanmış, durumdan dolayı şikayetçi olmuştur. Bunu belirtmek isteriz ki şiddet hiçbir zaman çözüm olmamıştır. Personelimize karşı yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor, bu hukuki sürecin takipçisi olacağımızı basına duyurmak istiyoruz."

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