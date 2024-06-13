Yol isteyen ambulansın önünü kesip şoförü dövdü
İstanbul'da geçtiğimiz günlerde bir ambulansın önü motosikletliler tarafından kesilerek içinde hasta olup olmadığı kontrol edilmişti. Yaşanan bu olaya tepkiler sürerken Diyarbakır'dan da ambulans şoförüne saldırı haberi geldi. Ambulans şoförü A.Y., korna çalarak yol vermesini istediği sürücü D.S. tarafından önü kesilerek dövüldü. Her iki sürücü de birbirinden şikayetçi oldu.
Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Hastanesi kavşağında, dün sabah saatlerinde hastaneye hasta bırakan ambulans şoförü A.Y., görev yaptıkları istasyona dönmek için yanında sağlık çalışanları ile yola çıktı.
A.Y., önünde seyreden otomobile korna çalarak yol vermesini istedi. Ancak iddiaya göre, otomobilin sürücüsü D.S., ambulansın önünü keserek araçtan indi. A.Y. ile D.S. arasında yaşanan tartışma büyüdü. D.S., A.Y.'yi döverek yaraladı.