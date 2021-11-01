Yol ortasında 'sır' mezar

'BURADA MEZAR YOK '

Mahalle muhtarı İrfan Deniz, "Belediye ve vakıflar kayıtlarından araştırdım. Burada mezar ya da 'baba' diye bir şey yok. Mezarı kaldırma kararı almıştık fakat araçlar mezarı görüp yavaşlayınca vazgeçtik" dedi.