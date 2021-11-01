Yol ortasında 'sır' mezar

Edirne'de yolun ortasında duran mezar görenleri şaşırtıyor. Mahalleli kime ait olduğu bilinmeyen mezara sahip çıkarak bakımını yapıyor. Ancak mahalle muhtarı burada herhangi bir mezar olmadığını belirtti.

Haberler - DHA 01.11.2021 - 12:16 | Son Güncelleme : 01.11.2021 - 12:18

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Nişancıpaşa Mahallesi'nde uzun yıllardır yolun ortasında duran ve kime ait olduğu bilinmeyen mezar bulunuyor.

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Osmanlı döneminde sokağa adını veren ve günümüzde sadece bir duvarı ayakta kalan tarihi Çokalca Camii yıllar önce yıkılarak, bahçesinden yol geçirildi.

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Belediye ekiplerinin temizlik çalışması sonrası, üzerinde Arapça yazılı bir mezar taşı bulan mahalleli, camiyi yapan kişinin adı da 'Ahmet' olduğu için taşın bulunduğu alana adamın mezarını yaptı.

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Ancak mezar, belediyenin yıllar önce yaptığı düzenlemeyle yol ortasında kaldı.

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'BURADA MEZAR YOK '

Mahalle muhtarı İrfan Deniz, "Belediye ve vakıflar kayıtlarından araştırdım. Burada mezar ya da 'baba' diye bir şey yok. Mezarı kaldırma kararı almıştık fakat araçlar mezarı görüp yavaşlayınca vazgeçtik" dedi.

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Mezara sahip çıkan mahalleli mezarın temizliğini ve bakımını yapıyor.

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Mahalleli Şerafettin Yılmaz, mezarın yılladır yol ortasında durduğunu belirterek, "1979'da buraya geldiğimde mezar buradaydı. Komşular çiçek ekiyor, su döküyor. Her geçtiğimizde dua okuyoruz" diye konuştu.

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Nesibe Tosun da, "Otlarını temizliyoruz. Başka bilgimiz yok. Her geçtiğimizde dua ediyoruz ama kim olduğunu bilmiyoruz” şeklinde konuştu.

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Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Engin Beksaç, mezarların çoğunun kentte yaşayan önemli kişilere ait olduğunu belirterek, "Mezarların çoğunluğu Edirne tarihinde önemli olan kişilerin mezarı. Bunlara saygı duyulması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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Edirne İl Müftüsü Alettin Bozkurt ise mezar hakkında bilgilerinin olmadığını söyledi.

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