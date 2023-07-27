Yol temizlik aracına çarpan aracın ön camından fırladı: 1 ölü, 3 yaralı
Adana’da karayolu temizlik aracına arkadan çarpan otomobilin ön camından fırlayan Emine Toprak yaşamını yitirdi. Toprak’ın araçta bulunan 3 çocuğu ise kazadan yaralı kurtuldu.
Adana’nın Sarıçam ilçesinde otomobil, Karayolları’na ait yol temizlik aracına arkadan çarptı.
Kaza saat 11.30 sıralarında Kozan Caddesi’nde meydana geldi. Haşim Topak yönetimindeki 01 AIC 970 plakalı otomobil, aynı yöne giden Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait 06 JOK 72 plakalı yol süpürme aracına arkadan çarptı.