Yol temizlik aracına çarpan aracın ön camından fırladı: 1 ölü, 3 yaralı

Adana’da karayolu temizlik aracına arkadan çarpan otomobilin ön camından fırlayan Emine Toprak yaşamını yitirdi. Toprak’ın araçta bulunan 3 çocuğu ise kazadan yaralı kurtuldu.

Yol temizlik aracına çarpan aracın ön camından fırladı: 1 ölü, 3 yaralı - 1

Adana’nın Sarıçam ilçesinde otomobil, Karayolları’na ait yol temizlik aracına arkadan çarptı.

Kaza saat 11.30 sıralarında Kozan Caddesi’nde meydana geldi. Haşim Topak yönetimindeki 01 AIC 970 plakalı otomobil, aynı yöne giden Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait 06 JOK 72 plakalı yol süpürme aracına arkadan çarptı.

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Yol temizlik aracına çarpan aracın ön camından fırladı: 1 ölü, 3 yaralı - 2

Kazada, emniyet kemeri takmadığı belirlenen Emine Topak, otomobilin ön camından fırladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Emine Topak’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yol temizlik aracına çarpan aracın ön camından fırladı: 1 ölü, 3 yaralı - 3

Topak’ın yaralanan çocukları sürücü Haşim Topak ile arka koltuktaki Suna ve Nazlı Dudu Topak ise Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kısmen trafiğe kapanan yol, aracın çekilmesiyle yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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