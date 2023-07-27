Yol temizlik aracına çarpan aracın ön camından fırladı: 1 ölü, 3 yaralı

Topak’ın yaralanan çocukları sürücü Haşim Topak ile arka koltuktaki Suna ve Nazlı Dudu Topak ise Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kısmen trafiğe kapanan yol, aracın çekilmesiyle yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.