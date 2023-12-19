Yol verme kavgası cinayetle bitti

Fırına giderken, karşısında bir otomobilin durduğunu ve yol vermemesi üzerine araçtan inip, yanına gittiğini anlatan Ayhan, "Bana, 'babam yaşında adamsın, ağzını burnunu kırarım senin, burası ters yön' dedi. Ben de ne yapmak istiyorsun, neyi dövüyorsun dedim. Telefonla bir yerleri arayıp, birileriyle beni tahrik edici konuşmalar yaptı. Bende aracımdan telefonumu alıp geldim. Elimde telefon varken bana saldırdı. Yumruk ve tekme ile beni darbetti. Aldığım darbelerle ameliyat ile gözüme takılan mercek vardı. Özellikle sol gözüm hiç görmemeye başladı. Beni darbetmeye devam edince, bayılacak gibi oldum. Üzerimden kalktı, ben de yine darbetmesin diye aracımın torpidosunda bulunan tabancamı aldım. Üzerime tekrar yürüyünce ayağına doğru ateş ettim. Bana saldırmaya ve vurmaya devam etti, üzerime çıktı, darbetmeye devam etti. Bu sırada silahım ateş aldı. Kendisini vurmak gibi bir amacım yoktu. Öldürme düşüncem olsaydı, göğsünden ve kafasından vurabilirdim. Kendisini vurmak amacıyla hareket etmedim. Yaşım gereği, fiziken kendisine karşı koymam, mücadele etmem mümkün değildi. Kendimi korumak amacıyla hareket ettim, pişmanım" dedi.