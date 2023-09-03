"Yol verme" kavgası faciayla sonuçlandı: Tartıştığı kişilere ateş ederken kazara eşini öldürdü
Ankara'da bir sürücü, trafikte "yol verme" nedeniyle kavga ettiği kişilere tabancayla ateş ederken, kazara kendisine engel olmak isteyen eşini göğsünden vurdu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamadı.
Ankara'da yol verme kavgası faciayla sonuçlandı.
Olay, saat 17.15 sıralarında Yenimahalle ilçesinde meydana geldi.
C.D., trafikte seyir halindeyken "yol verme" nedeniyle bir araç sürücüsüyle tartıştı. Park ettikleri araçlarından inen taraflar birbirlerine girdi.