"Yol verme" kavgası faciayla sonuçlandı: Tartıştığı kişilere ateş ederken kazara eşini öldürdü

Ankara'da bir sürücü, trafikte "yol verme" nedeniyle kavga ettiği kişilere tabancayla ateş ederken, kazara kendisine engel olmak isteyen eşini göğsünden vurdu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamadı.

"Yol verme" kavgası faciayla sonuçlandı: Tartıştığı kişilere ateş ederken kazara eşini öldürdü - 1

Ankara'da yol verme kavgası faciayla sonuçlandı. 

Olay, saat 17.15 sıralarında Yenimahalle ilçesinde meydana geldi.

C.D., trafikte seyir halindeyken "yol verme" nedeniyle bir araç sürücüsüyle tartıştı. Park ettikleri araçlarından inen taraflar birbirlerine girdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

"Yol verme" kavgası faciayla sonuçlandı: Tartıştığı kişilere ateş ederken kazara eşini öldürdü - 2

Ardından aracından ruhsatlı tabancasını alan C.D., karşı tarafa ateş açarken eşi K.D. engel olmaya çalıştı. Bu sırada kurşunlardan biri eşi K.D.'nin göğsüne isabet etti.

"Yol verme" kavgası faciayla sonuçlandı: Tartıştığı kişilere ateş ederken kazara eşini öldürdü - 3

Yaralı kadın ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazara eşi tarafından vurulan K.D., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şüpheli C.D. ise ruhsatlı tabancasıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DAHA FAZLA GÖSTER