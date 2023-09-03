"Yol verme" kavgası faciayla sonuçlandı: Tartıştığı kişilere ateş ederken kazara eşini öldürdü

Yaralı kadın ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazara eşi tarafından vurulan K.D., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şüpheli C.D. ise ruhsatlı tabancasıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.