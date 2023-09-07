Yol verme kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, bir kişinin gelip aracın kaputa vurduğu görülüyor.

Daha sonra olaya dışarıdan dahil olan bir kişinin yumruk atmasıyla tartışma kavgaya dönüşüyor.

Kavgayı gören vatandaşlar, tartışan tarafları ayırmak için araya giriyor.