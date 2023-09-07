Yol verme kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu
İstanbul Fatih’te yol verme kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu. Kavgaya mahalleli de dahil olunca sokak savaş alanına döndü.
Fatih’te yol verme tartışması, kavgaya dönüştü.
Olay, geçen günlerde Zeyrek Mahallesi’nde bulunan bir sokakta meydana geldi.
İddialara göre, sokağın başında birbirine yol vermeyen iki sürücü arasında tartışma yaşandı.
Araçtan inen 3 kişi, içerisinde aile bulunan diğer otomobilin yanına gitti. Karşılıklı hakaretlerin edildiğini duyan mahalleli olaya müdahil oldu.