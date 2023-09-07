Yol verme kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu

İstanbul Fatih’te yol verme kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu. Kavgaya mahalleli de dahil olunca sokak savaş alanına döndü.

Yol verme kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu - 1

Fatih’te yol verme tartışması, kavgaya dönüştü.

Olay, geçen günlerde Zeyrek Mahallesi’nde bulunan bir sokakta meydana geldi.

İddialara göre, sokağın başında birbirine yol vermeyen iki sürücü arasında tartışma yaşandı.

Araçtan inen 3 kişi, içerisinde aile bulunan diğer otomobilin yanına gitti. Karşılıklı hakaretlerin edildiğini duyan mahalleli olaya müdahil oldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yol verme kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu - 2

Mahallelinin de karıştığı tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Taraflar birbirlerine tekme, tokat ve yumruklarla saldırdı.

Yol verme kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu - 3

Çevredeki bazı vatandaşlar tarafları ayırmak için araya girdi.

Yol verme kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu - 4

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, bir kişinin gelip aracın kaputa vurduğu görülüyor.

Daha sonra olaya dışarıdan dahil olan bir kişinin yumruk atmasıyla tartışma kavgaya dönüşüyor.

Kavgayı gören vatandaşlar, tartışan tarafları ayırmak için araya giriyor.
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