"Yol verme" tartışmasında hakimin otomobilini durdurup saldırdılar
Mardin'de görevli bir hakim ile trafikte seyir halindeyken yol isteyen 3 kişi arasında tartışma çıktı. Otomobiline çarptıktan sonra hakimi kaputun üstüne çıkarak durdurmaya çalışan saldırganlar serbest bırakıldı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kızıltepe ilçesinde görevli hakim H.Ü., 2 Şubat'ta Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı’nda kızını uçağa bindirip otomobiliyle geri döndüğü sırada, iddiaya göre arkasından süratli bir şekilde seyrederek uzun farlarını yakan otomobildeki biri kadın 3 kişi arasında "yol verme" nedeniyle tartışma çıktı.