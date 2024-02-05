"Yol verme" tartışmasında hakimin otomobilini durdurup saldırdılar

Mardin'de görevli bir hakim ile trafikte seyir halindeyken yol isteyen 3 kişi arasında tartışma çıktı. Otomobiline çarptıktan sonra hakimi kaputun üstüne çıkarak durdurmaya çalışan saldırganlar serbest bırakıldı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

"Yol verme" tartışmasında hakimin otomobilini durdurup saldırdılar - 1

Kızıltepe ilçesinde görevli hakim H.Ü., 2 Şubat'ta Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı’nda kızını uçağa bindirip otomobiliyle geri döndüğü sırada, iddiaya göre arkasından süratli bir şekilde seyrederek uzun farlarını yakan otomobildeki biri kadın 3 kişi arasında "yol verme" nedeniyle tartışma çıktı.

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"Yol verme" tartışmasında hakimin otomobilini durdurup saldırdılar - 2

Paniğe kapılan H.Ü., o anları kayıt altına aldı. Görüş alanı daralan hakim H.Ü.'nün kullandığı otomobil, şüphelilerin otomobiliyle çarpıştı.

"Yol verme" tartışmasında hakimin otomobilini durdurup saldırdılar - 3

Çarpmanın etkisiyle duran H.Ü.’nün otomobiline yaklaşan şüpheliler, küfürler ederek araca saldırdı. Aralarından biri, bu sırada kaputun üzerine çıktı. H.Ü., otomobilini bir süre bu şekilde hareket ettirdi.

"Yol verme" tartışmasında hakimin otomobilini durdurup saldırdılar - 4

Uğradığı saldırıdan kurtulmak için polis kontrol noktasına kadar ilerleyen H.Ü., polislere kendisini tanıtarak yardım istedi. Bu sırada şüpheliler, H.Ü.’ye saldırmaya çalışarak hakaret etmeye devam etti.

"Yol verme" tartışmasında hakimin otomobilini durdurup saldırdılar - 5

H.Ü.'nün şikayetçi olması üzerine gözaltına alınan şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

"Yol verme" tartışmasında hakimin otomobilini durdurup saldırdılar - 6

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, bazı haber sitelerinde, "Mardin'de hakime çirkin saldırı" yönünde yer alan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Akbulut, yaptığı yazılı açıklamada, haberlerin tek taraflı bir anlatıma dayalı olduğunu, bu nedenle konuyla ilgili basın açıklaması yapma ihtiyacının hasıl olduğunu belirtti.

"Yol verme" tartışmasında hakimin otomobilini durdurup saldırdılar - 7

Soruşturma dosyası incelendiğinde, 2 Şubat'ta saat 23.40 sıralarında trafikte yol verme meselesinden başlayan sürtüşme sonrasında maddi hasarlı trafik kazası meydana geldiğini ifade eden Akbulut, şunları kaydetti:

"47 ….. plakalı araçtaki sürücünün kaza tespit tutanağı düzenlemek için hakim H.Ü. yönetimindeki 34 ….. plakalı aracı durdurmak istediği, gece yarısı olması nedeniyle endişeye kapılan hakimin ise olay yerinden uzaklaşmak istediği, yaşanan kovalamaca sonrasında H.Ü’nün aracının birkaç kez yol üzerinde durdurulduğu, 47 plakalı araç sürücüsünün 34 plakalı aracın önüne geçtiği ve 34 plakalı aracın hareket etmesine engel olmak için araç ön kaputunun üzerine çıktığı, bu sırada 34 plakalı aracın hareket ettiği ve şahsın 34 plakalı aracın ön kaputu üzerinde kaldığı, aracın bir müddet bu şekilde trafikte yoluna devam ettiği, yaşanan bu olaya öfkelenen sürücü ve yakınlarının (2'si kadın 3 kişi) H.Ü'nün aracında maddi hasara sebebiyet verdiği ve hakim H.Ü'ye karşı hakaret ve tehdit içeren sözler söyledikleri güvenlik kameraları ile sabittir."

"Yol verme" tartışmasında hakimin otomobilini durdurup saldırdılar - 8

Şüphelilerin kimliklerinin tespiti, araç sürücüsünün ve yakınlarının hakim olarak görev yapan kişiyi öncesinde tanıyıp tanımadıkları, meselenin hakimin görevinden kaynaklanıp kaynaklanmadığının tespit amacıyla şüphelilerin bir kısmının gözaltına alındığını belirten Akbulut, ifadeleri sonrasında olayın hakimin göreviyle ilgili olmadığı, trafikte yaşanan sürtüşmeden meydana geldiği, hakimin kimliğinden habersiz olduklarının tespit edildiğini, bu nedenle şüpheliler hakkında tutuklama tedbirine başvurulmadığını aktardı.

"Yol verme" tartışmasında hakimin otomobilini durdurup saldırdılar - 9

Akbulut, açıklamasında, "Şüpheliler hakkında hakaret, tehdit, mala zarar verme suçlarından, hakim H.Ü. hakkında ise karşı tarafın anlatımları istikametinde alkollü araç kullanma ve yaralamaya teşebbüs suçlarından soruşturma başlatılmıştır. Yapılan araştırmada her iki sürücünün de alkolsüz oldukları tespit edilmiştir. Soruşturma normal seyrinde devam etmekte olup, mevcut deliller çerçevesinde gereğine tevessül edilecektir. Herkes kanunlar önünde eşittir, kimseye bir ayrımcılık yapılmayacaktır." ifadelerine yer verdi.

"Yol verme" tartışmasında hakimin otomobilini durdurup saldırdılar - 10

HAKİMLER VE SAVCILAR DERNEĞİ’NDEN KINAMA

Hakimler ve Savcılar Derneği’nden yapılan yazılı açıklamada ise hakim olarak görev yapan H.Ü.’ye yapılan saldırının kınandığı belirtilerek, “Dernek olarak şiddetin her türlüsüne karşıyız. Özellikle trafikte sağduyulu hareket etmeli, anlık yaşanabilecek gerginliklere karşı temkinli olmalı, karşıdaki insanlara her zaman sağduyuyla yaklaşmalıyız. Saygı görmek istiyorsak önce karşıdakine saygı göstermeliyiz. 2 Şubat Cuma günü saat 23.00 sularında Mardin’de hakim olarak görev yapan ve kızını havalimanına bıraktıktan sonra dönüş yolunda bir grup vatandaşın saldırısına uğrayıp, olayın başından sonuna kadar sağduyusunu ve soğukkanlılığını elden bırakmayan meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yapılan saldırıyı kınıyor, olayın takipçisi olduğumuzu kamuoyunun bilgisine arz ediyoruz” denildi.

"Yol verme" tartışmasında hakimin otomobilini durdurup saldırdılar - 11
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