Yola çıkacaklar dikkat! Yeni Antalya-Konya Karayolu ulaşıma kapandı. Sağanak karayolunu göle döndürdü
14.02.2026 14:09
İHA
Antalya ve çevresinde etkili olan sağanak yağışlar, ulaşımı da olumsuz etkiledi. Yeni Antalya-Konya Karayolu, gölge döndü.
Günlerdir Antalya'da kuvvetli sağanak yağış etkili oluyor.
Yeni Antalya-Konya karayolu da yağışlardan nasibini aldı.
ULAŞIMA KAPATILDI
Dün öğle saatlerinde İbradı'nın Başlar Mahallesi ile Derebucak ilçesi arasında bulunan karayolu, şiddetli yağmur ve sel sularının etkisiyle ulaşıma kapatıldı.
Yağışın durmasına rağmen yolda yer yer iki metreye kadar su bulunduğu bildirildi.
Bölgede yağmurun yeniden başlamaması halinde bile yolun üzerindeki suyun çekilmesinin zaman alacağı, bu nedenle karayolunun yaklaşık bir hafta daha trafiğe kapalı kalabileceği ifade edildi.
BAŞKA YOLA YÖNLENDİRİLİYOR
Antalya Taşağıl istikametinden bu güzergâhı kullanan sürücüler, İbradı ilçesi Başlar Mahallesi kavşağında Karayolları ekipleri tarafından durdurularak Beyşehir yönüne giden yola geçişleri kapatılıyor ve trafik Akseki istikametine yönlendiriliyor.