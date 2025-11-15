Yola düşen kayalardan kaçarken takla attı

15.11.2025

İHA

Gümüşhane-Trabzon karayolunda, tepeden yola düşen kayalara çarpmamak için manevra yapan otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Feci kazada 2 kişi yaralandı.

Yola düşen kayalardan kaçarken takla attı
Gümüşhane kent merkezinden Trabzon istikametine giden Ali Ç. yönetimindeki otomobil Gümüşhane-Trabzon karayolu Özcan Mahallesi Köprübaşı mevkisinde yola düşen kayalara çarpmamak için manevra yapınca kontrolden çıktı.

Yola düşen kayalardan kaçarken takla attı
Yol kenarındaki şeve çarparak takla atan otomobilin sürücüsü Ali Ç. ile araçta yolcu olarak bulunan Hamza B. yaralandı.

Yola düşen kayalardan kaçarken takla attı
Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan yaralılar acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yola düşen kayalardan kaçarken takla attı
Gümüşhane-Trabzon karayolu Gümüşhane geçişinde trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.