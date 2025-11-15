Yola düşen kayalardan kaçarken takla attı
15.11.2025 05:21
İHA
Gümüşhane-Trabzon karayolunda, tepeden yola düşen kayalara çarpmamak için manevra yapan otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Feci kazada 2 kişi yaralandı.
Gümüşhane kent merkezinden Trabzon istikametine giden Ali Ç. yönetimindeki otomobil Gümüşhane-Trabzon karayolu Özcan Mahallesi Köprübaşı mevkisinde yola düşen kayalara çarpmamak için manevra yapınca kontrolden çıktı.
Yol kenarındaki şeve çarparak takla atan otomobilin sürücüsü Ali Ç. ile araçta yolcu olarak bulunan Hamza B. yaralandı.
Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan yaralılar acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.