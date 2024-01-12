Yola vida döküldü, lastikçiler sabaha kadar mesai yaptı

“CAM PARÇALARI ZANNETTİM”

Sürücülerden Aykut Daban ise vidaların belirli yerlere aralıklarla döküldüğünü belirterek, “Yoldan giderken vida olduğunu anlamadım, parladığı için cam parçaları zannettim. Aracımın lastiğime iki tane batmış. Hemen lastikçiye giderek tamir ettirdim. Konuyla ilgili emniyeti de bilgilendirdim. O bölgeden akşam saatlerinde geçenler, arabalarının tekerlerini kontrol etsinler. Tekerlerine vida batmış olabilir.” ifadelerini kullandı.