Yola vida döküldü, lastikçiler sabaha kadar mesai yaptı
Osmaniye’de yola dökülen vidalar, onlarca aracın lastiğini patlattı. Zor anlar yaşayan sürücüler nedeniyle oto lastikçiler gece boyu mesai yaptı. Bölgeye gelen belediye ekipleri, yolu temizledi.
Osmaniye’de yola dökülen vida, sürücülere zor anlar yaşattı.Olay, önceki akşam, Toprakkale Yolu, Sebze Hali civarında meydana geldi. Yola aralıklarla dökülen vidaların üzerinden geçen sürücülerin araçlarının lastikleri zarar gördü. Bazı araçların tek tekerleğine saplanan vidalar, bazılarının ise 4 tekerleğini de patlattı.