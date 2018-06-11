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Yolcu minibüsü ile pikap çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

Anadolu Ajansı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yolcu minibüsüyle pikabın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

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    Sivas'ta Mehmet Eriman (61) yönetimindeki minibüs ile Uğur Akyüz'ün (29) kullandığı pikap, Koyulhisar-Mesudiye Karayolu'nun Kuruseki mevkisinde çarpıştı.
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    Sürücüler ile minibüsteki yolculardan Gülzar (73) ve Fatma Demirci (85), Zeynep Bodur (73), Sait (60) ve Afide Eriman (21), Hamza Ay (33) ve Remzi Kalem (73) yaralandı.
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    Koyulhisar İlçe Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Gülzar Demirci, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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    Diğer yaralılar, ilk müdahalenin ardından Suşehri Devlet Hastanesi ile Sivas'taki hastanelere sevk edildi.
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