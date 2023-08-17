Yolcu otobüsü tankere çarptı: 21 yaralı

Manisa’nın Salihli ilçesinde yolcu otobüsü, ışıklarda bekleyen tankere çarptı. Kazada 4’ü çocuk 21 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

Yolcu otobüsü tankere çarptı: 21 yaralı - 1

Salihli’de yolcu otobüsü, tankere arkadan çarptı.

Kaza, Ankara - İzmir Karayolu’ndaki Valeks ışıklı kavşakta meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Kula yönünden Salihli yönüne gitmekte olan Hacı G. yönetimindeki 46 VM 432 plakalı yolcu otobüsü, ışıklarda bekleyen Kudret Ç. yönetimindeki 34 GIE 539 plakalı boş tankere arkadan çarptı.

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Yolcu otobüsü tankere çarptı: 21 yaralı - 2

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otobüste bulunan 4’ü çocuk toplam 21 kişi yaralanırken, yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ilçedeki devlet ve özel hastanelere kaldırıldı.

Yolcu otobüsü tankere çarptı: 21 yaralı - 3

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, otobüs sürücüsü Hacı G.’nin gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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