Yolcu otobüsü tankere çarptı: 21 yaralı
Manisa’nın Salihli ilçesinde yolcu otobüsü, ışıklarda bekleyen tankere çarptı. Kazada 4’ü çocuk 21 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.
Salihli’de yolcu otobüsü, tankere arkadan çarptı.
Kaza, Ankara - İzmir Karayolu’ndaki Valeks ışıklı kavşakta meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Kula yönünden Salihli yönüne gitmekte olan Hacı G. yönetimindeki 46 VM 432 plakalı yolcu otobüsü, ışıklarda bekleyen Kudret Ç. yönetimindeki 34 GIE 539 plakalı boş tankere arkadan çarptı.