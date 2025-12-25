Yolcu otobüsünde yakalanan 46 bin silah parçası kime gidiyordu?
25.12.2025 18:40
NTV - Haber Merkezi
Düzce'de silah kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonda, İstanbul'a giden yolcu otobüsünde 46 bin adet silah parçası ele geçirildi. Peki bu cephanelik kime teslim edilecekti?
Polisin 2 yıllık fiziki ve teknik takibi sonrasında Düzce'den İstanbul'a götürülen 46 binden fazla silah parçası ele geçirildi. Üretim merkezine yapılan baskında da yüzlerce namlu ve mermi bulundu.
CEPHANELİK KİME GİDİYORDU?
Operasyonda ele geçirilenler bir cephanelikten farksız. Bu malzemeler birleştirildiğinde 2 bin 100 tabanca ediyor. Peki bu silahlar nereye gidecekti?
NTV'de operasyonu değerlendiren Güvenlik ve Ateşli Silahlar Uzmanı Murat Aydın, “Organize suç şebekelerine bunların gitme ihtimali çok daha yüksek olduğunu söyleyebilirim. Türkiye'nin farklı yerlerinde bir kaç silah firmasını adeta kendileri için çalıştırmışlardı ve daha sonra bunlarda yakalandılar. Suç örgütlerine bu ve benzeri ürünleri tedarik eden yerlerden verilen bir sipariş olabilir.” dedi.
Murat Aydın, silahların parçalar halinde olmasının sebebinin kaçakçıların bu şekilde daha düşük ceza alacaklarını düşündükleri için olabileceğini söyledi.
Ruhsatsız silah bulundurma nedeniyle gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki sorgusu sürüyor.
Ele geçirilen malzemeler arasında; 2 bin 115 tabanca alt gövdesi, 2 bin 100 üst kapak takımı, 2 bin 100 namlu, 2 bin 100 tabanca iğnesi, 2 bin emniyet mandalı, 2 bin 100 mekanizma yatağı, 2 bin 100 üst kapak tutucu, 2 bin 100 üst kapak düşürme mandalı, 2 bin 100 iğne kontrol pimi, 2 bin 100 arpacık, 2 bin 50 tetik tutucu, 2 bin 50 iğne tutucu gibi diğer tamamlayıcı parçalar ile 1 adet silah yapımında kullanılan çok amaçlı torna tezgahı yer aldı.