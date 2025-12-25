Yolcu otobüsünde yakalanan 46 bin silah parçası kime gidiyordu?

Operasyonda ele geçirilenler bir cephanelikten farksız. Bu malzemeler birleştirildiğinde 2 bin 100 tabanca ediyor. Peki bu silahlar nereye gidecekti?

NTV'de operasyonu değerlendiren Güvenlik ve Ateşli Silahlar Uzmanı Murat Aydın, “Organize suç şebekelerine bunların gitme ihtimali çok daha yüksek olduğunu söyleyebilirim. Türkiye'nin farklı yerlerinde bir kaç silah firmasını adeta kendileri için çalıştırmışlardı ve daha sonra bunlarda yakalandılar. Suç örgütlerine bu ve benzeri ürünleri tedarik eden yerlerden verilen bir sipariş olabilir.” dedi.