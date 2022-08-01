Bursa'da bir yolcu otobüsü İstanbul seferi sırasında alev aldı. Otobüsteki 40 yolcu tahliye edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, otobüs kullanılamaz hale geldi. Bursa’nın Kestel ilçesinde yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü. Bursa-Ankara yolu Ümitalan mevkisinde, saat 08.00 sıralarında, İnegöl'den İstanbul'a giden Mahmut Fidan (40) yönetimindeki yolcu otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Fidan, aracı yol kenarına çekerek, 40 yolcuyu tahliye etti. Yangın tüpüyle yapılan ilk müdahaleye rağmen otobüs, alev aldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, 1 saatte söndürüldü. Otobüs, hurdaya dönerken, yolcular da başka araçla yola devam etti. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.