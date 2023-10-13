Yolcu otobüsü faciadan döndü | Seyir halindeki otobüsün direksiyonuna saldırı
Mersin’den Adıyaman’a giden yolcu otobüsünde faciadan dönüldü. Otobüs yolcularından U.C., araç seyir halindeyken oturduğu koltuktan kalkıp, direksiyona müdahale etmek istedi. Bu sırada şoför direksiyonu bırakmayıp, uçuruma doğru giden otobüsü bariyerlere çarptırarak durdurdu. Gözaltına alınan yolcu, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Mersin’den Adıyaman’a giden otobüsteki yolcunun direksiyona müdahaleye kalkışmasını ve sürücünün engel olma çabasını araç içi kamerası kaydetti.
Hakan Çetindaş idaresindeki 02 ABU 742 plakalı şehirler arası yolcu otobüsünde, 1 Ekim Pazar günü Mersin-Osmaniye karayolunun 50. kilometresinde, yolculardan U.C. oturduğu koltuktan kalkarak bir anda direksiyona müdahale etmek istedi.