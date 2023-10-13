Yolcu otobüsü faciadan döndü | Seyir halindeki otobüsün direksiyonuna saldırı

“SAĞ TARAFIMIZ UÇURUMDU”

Otobüs şoförü Hakan Çetindaş, gazetecilere, dikkatinin olası faciayı önlediğini söyledi.

İlk defa böyle bir olayla karşılaştığını aktaran Çetindaş, şöyle devam etti:

“Mersin Adıyaman seferini yapmak üzere saat 10.30'da Mersin Otogarından çıktık. Son dakika bir yolcu getirmişler. Yolcuyu ben görmedim. Muavin arkadaşımıza midem bulanıyor. Beni ön tarafa alabilir misin? diye sormuş. Arkadaşım da yardımcı olup kendisini 2 numaralı boş koltuğa almış. Bir süre yol aldıktan sonra yolcunun hareketlerinden şüphelendim. Bu sırada da yolcu bir anda kalkıp yanıma geldi, direksiyonu hızla çevirmeye başladı. Sağ tarafımız uçurumdu.”