Yolda 1 kilometrelik yarık oluştu

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda, derinliği yer yer 1-2 metreyi bulan yarık oluştu. Bölge halkını tedirgin eden yarığın nasıl ortaya çıktığıyla ilgili inceleme başlatıldı.

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DHA 15.06.2021 - 15:14

Derekarabağ köyü yolu ve bölgedeki tarım arazileri üzerinde bu sabah yarıklar oluştuğunu görenler, İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

UZUNLUĞU 1 KİLOMETRE, DERİNLİĞİ 1-2 METRE Bölgeye giden ekipler, yaptıkları incelemede uzunluğu 1 kilometre, derinliği ise 1-2 metreyi bulan yarıklar olduğunu belirledi.

KUMLA KAPATILDI İş makinesiyle taşınan kumla, yoldaki yarıklar kapatıldı.

Bolvadin Kaymakamı Adem Öztürk, İlçe Özel İdare Müdürü Hüseyin Keskin ve jandarma ekipleri de bölgede inceleme yaptı.

BÖLGE HALKI TEDİRGİN Halk, kendilerini tedirgin eden durumla ilgili Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından inceleme yapılmasını istedi. AFAD, yarıkların nasıl oluştuğunu belirlemek için uzman ekip görevlendirdi.

DAHA ÖNCE DE OLMUŞTU Benzer durumların, önceki yıllarda yakın çevredeki Dipevler köyüyle Bolvadin'in çeşitli mahallelerinde de görüldüğü belirtildi. Bölgeden bir fay hattının geçtiği, yarık ve çukurların bundan kaynaklanmış olabileceği ihtimalinin de değerlendirildiği belirtildi.