Yolda koşan deve kuşu meğer köyüne kaçıyormuş! "Onu gördüğümde sarıldım, öptüm"
Diyarbakır'da hediye edildiği iş insanına ait iş yerinin bahçesinden kaçan deve kuşu, 3 gün sonra kendisini büyüten kişinin yaşadığı kırsal mahallede bulundu. Deve kuşundan bir daha ayrılmak istemediğini dile getirirken duygusal anlar yaşayan Ateş, "Kaybolduğunda çok üzüldüm, çok dua ettim, geri gelsin diye. Onu gördüğümde sarıldım, öptüm." dedi.
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde hediye edildiği iş yerinden kaçan deve kuşu, büyütüldüğü mahalleye geri döndü.