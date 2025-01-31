Yolda yürürken bataklığa saplandı
Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Sarısu Çayı'nda bir kadın bataklığa saplandı. Kendi çabalarıyla bataklıktan çıkamayan kadının yardımına itfaiye ekibi yetişti. Yaklaşık 4 saat mahsur kalan kadın vinçle bulunduğu yerden alınarak kurtarıldı.
Kadınlar Plajı'na gidiş yolunda dün saat 16.30 sıralarında yürüyen Fatma D., Sarısu Çayı'nda bataklığa saplandı.
Fatma D., tüm çabalarına rağmen bulunduğu yerden çıkamayınca saat 20.00 sıralarında telefonla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.