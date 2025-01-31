Yolda yürürken bataklığa saplandı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Sarısu Çayı'nda bir kadın bataklığa saplandı. Kendi çabalarıyla bataklıktan çıkamayan kadının yardımına itfaiye ekibi yetişti. Yaklaşık 4 saat mahsur kalan kadın vinçle bulunduğu yerden alınarak kurtarıldı.

Yolda yürürken bataklığa saplandı - 1

Kadınlar Plajı'na gidiş yolunda dün saat 16.30 sıralarında yürüyen Fatma D., Sarısu Çayı'nda bataklığa saplandı.

Fatma D., tüm çabalarına rağmen bulunduğu yerden çıkamayınca saat 20.00 sıralarında telefonla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

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Yolda yürürken bataklığa saplandı - 2

İhbarla adrese ekipler sevk edildi. Kısa sürede Fatma D.'nin bulunduğu yere gelen itfaiye ekibi, kurtarma çalışmalarına başladı.

Vince kendisini bağlayan bir itfaiye eri, diğer arkadaşlarının yardımıyla kalçasına kadar bataklığa saplanmış haldeki Fatma D.'nin yanına gitti.

Yolda yürürken bataklığa saplandı - 3

Yarım saatlik çalışmanın ardından Fatma D.'yi bulunduğu yerden çıkaran itfaiye eri, kendisiyle beraber vince bağladıktan sonra güvenli alana çıkardı.

Yolda yürürken bataklığa saplandı - 4

Sağlık ekibinin kontrolünün ardından hastaneye gitmeyi kabul etmeyen Fatma D., ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

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