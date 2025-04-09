Yolda yürürken kurşun yağmuruna tutuldu!

İstanbul Küçükçekmece'de kaldırımda yürüyen Nurullah T.'ye, yanında duran bir araçtan 12 el ateş açıldı. 5 kurşunun isabet ettiği adamın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaçan saldırganlar aranıyor.

Yolda yürürken kurşun yağmuruna tutuldu! - 1

İstanbul'da bir kişi, sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Küçükçekmece ilçesi Halkalı Merkez Mahallesi 1219 Sokak'ta meydana geldi. Nurullah T.'nin sokakta yürüdüğü sırada yanına gelerek duran siyah renkli araçtan inen bir kişi 12 el ateş etti. 

TÜRKİYE HABERLERİ

Yolda yürürken kurşun yağmuruna tutuldu! - 2

Silahtan çıkan kurşunlardan 4 tanesi Nurullah T.'nin bacağına 1 kurşun da koluna isabet etti.

Yolda yürürken kurşun yağmuruna tutuldu! - 3

Silahlı saldırının ardından saldırganlar geldikleri araçla olay yerinden kaçarken olayı görenler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Yolda yürürken kurşun yağmuruna tutuldu! - 4

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulunurken sağlık ekipleri yaralanan Nurullah T.'yi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yolda yürürken kurşun yağmuruna tutuldu! - 5

Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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