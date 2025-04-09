Yolda yürürken kurşun yağmuruna tutuldu!
İstanbul Küçükçekmece'de kaldırımda yürüyen Nurullah T.'ye, yanında duran bir araçtan 12 el ateş açıldı. 5 kurşunun isabet ettiği adamın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaçan saldırganlar aranıyor.
İstanbul'da bir kişi, sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı.
Olay, saat 10.30 sıralarında Küçükçekmece ilçesi Halkalı Merkez Mahallesi 1219 Sokak'ta meydana geldi. Nurullah T.'nin sokakta yürüdüğü sırada yanına gelerek duran siyah renkli araçtan inen bir kişi 12 el ateş etti.