Yolda yürüyen genç kıza yumruklu saldırı
Kahramanmaraş'ta 23 yaşındaki Nisa Akdere, yolda yürürken tanımadığı bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Sert bir şekilde sırtüstü yere düşen Akdere'nin burnu ve kaval kemiğinin kırıldığı belirlendi. Yaşadığı korku dolu anları anlatan genç kız "Hiçbir şey hatırlamıyorum. Sağ gözüme perde indi, sol gözümden kanlar aktı." diye konuştu. Saldırgan ise tutuklandı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde kaldırımda yürüyen kadına yumruk atan şüpheli tutuklandı. Kartalkaya Bulvarı'nda kaldırımda yürüyen Nisa Akdere (23), karşıdan gelen Y.E.Y.'nin yumruklu saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan genç kızın burnunda ve kaval kemiğinde kırıklar olduğu tespit edildi.