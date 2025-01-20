Yolda yürüyen genç kıza yumruklu saldırı

"TEDAVİM DEVAM EDİYOR"

Saldırı sonrası hastaneye kaldırıldığını ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar olduğunu ifade eden Akdere, "Hastanede gözetim altındayken, düştüğümden dolayı kafamın arka tarafındaki darbeleri, sol gözümün, kaşım ve gözüm arasındaki açıklığın dikişle kapatıldığını, sol gözümün arka tarafındaki elmacık kemiğinin çatladığını ve sol gözümün içinin kanla toplandığını, kandan dolayı her yeri bulanık gördüğümü öğrendim ve görme durumum yüzde kaç olduğunu şu anlık bilmiyorum. Tedavim hala devam ediyor." diye konuştu.