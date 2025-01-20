Yolda yürüyen genç kıza yumruklu saldırı

Kahramanmaraş'ta 23 yaşındaki Nisa Akdere, yolda yürürken tanımadığı bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Sert bir şekilde sırtüstü yere düşen Akdere'nin burnu ve kaval kemiğinin kırıldığı belirlendi. Yaşadığı korku dolu anları anlatan genç kız "Hiçbir şey hatırlamıyorum. Sağ gözüme perde indi, sol gözümden kanlar aktı." diye konuştu. Saldırgan ise tutuklandı.

Yolda yürüyen genç kıza yumruklu saldırı - 1

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde kaldırımda yürüyen kadına yumruk atan şüpheli tutuklandı. Kartalkaya Bulvarı'nda kaldırımda yürüyen Nisa Akdere (23), karşıdan gelen Y.E.Y.'nin yumruklu saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan genç kızın burnunda ve kaval kemiğinde kırıklar olduğu tespit edildi.

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Yolda yürüyen genç kıza yumruklu saldırı - 2

İhbar üzerine Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit ettiği şüpheliyi yakaladı. Zanlı, sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Yolda yürüyen genç kıza yumruklu saldırı - 3

Pazarcık Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Y.E.Y.'nin tutuklu yargılanması için bir üst mahkemeye itiraz edildi. Tekrar gözaltına alınan zanlı, yeniden sevk edildiği hakimlikçe tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Yolda yürüyen genç kıza yumruklu saldırı - 4

Kartalkaya Bulvarı'nda 16 Ocak’ta kaldırımda yürüyen Nisa Akdere, Y.E.Y.'nin yumruklu saldırısına uğramış, saldırı anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Yolda yürüyen genç kıza yumruklu saldırı - 5

"SAĞ GÖZÜME PERDE İNDİ, SOL GÖZÜMDEN KANLAR AKTI"

Yaşadığı korku dolu dakikaları anlatan genç kız, "Karşımdan gelen bir şahsın saldırısına uğradım. Sol gözüme vurarak bir anlık yere düştüm toparlanamadım. Sağ gözüme perde indi, sol gözümden kanlar aktı. Yardım edin çığlığını attıktan sonra hiçbir şey hatırlamıyorum. Kim tarafından hastaneye götürüldüğümü ve kimler tarafından yardım edildiğini hatırlamıyorum." dedi.

Yolda yürüyen genç kıza yumruklu saldırı - 6

"TEDAVİM DEVAM EDİYOR"

Saldırı sonrası hastaneye kaldırıldığını ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar olduğunu ifade eden Akdere, "Hastanede gözetim altındayken, düştüğümden dolayı kafamın arka tarafındaki darbeleri, sol gözümün, kaşım ve gözüm arasındaki açıklığın dikişle kapatıldığını, sol gözümün arka tarafındaki elmacık kemiğinin çatladığını ve sol gözümün içinin kanla toplandığını, kandan dolayı her yeri bulanık gördüğümü öğrendim ve görme durumum yüzde kaç olduğunu şu anlık bilmiyorum. Tedavim hala devam ediyor." diye konuştu.

Yolda yürüyen genç kıza yumruklu saldırı - 7

"PSİKOLOJİM ALTÜST OLMUŞ DURUMDA"

Psikolojisinin altüst olduğunu söyleyen Akdere, "Şu anda sokağa çıkamaz hale geldim. Benim psikolojim altüst olmuş durumda." ifadesini kullandı.

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