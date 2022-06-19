Şişli’de bir kişi kaldırımda yürüyen bir kadına yaklaşıp tokatladı. Kadının neye uğradığını şaşırdığı olayda, vatandaşların tepki gösterdiği kişi ara sokakta dövüldü. Kadının eşi olduğunu iddia eden kişi olay yerinden uzaklaştı. Kadının ve kişinin emniyete herhangi bir şikayette bulunmadıkları öğrenildi. İstanbul'da yolda yürüyen kadını tokatlayan bir kişi, çevredekiler tarafından dövüldü. Olay geçtiğimiz pazartesi günü saat 22.30 sıralarında Şişli Gülbahar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde bir kadın kaldırımda yürüdüğü esnada arkasından yaklaşan bir kişi sert bir şekilde tokat attı. Neye uğradığını şaşıran kadın bir süre durduktan sonra yoluna devam ederken, kadını tokatladığını gören vatandaşlar ise tepki gösterdi. Kadına saldıran kişinin peşini bırakmayan vatandaşlar, onu tutup bir ara sokağa götürdü. Adam burada bir süre dövüldükten sonra caddede arkasından yaklaşan bir kişiden uçan tekme yedi. Bu kişi eşi olduğunu iddia ettiği kadınla ardından başka yönlere doğru yürüyerek olay yerinden uzaklaştı. Olayla ilgili konuşan esnaf Abdullah Cabas şunları söyledi: “Yürürken tartışıyorlardı. Adam o sırada kadına bir tane vurdu. Kadının ensesine tokat attı, bir ses geldi. Adam kadına vurunca arkalarındaki bayan çığlık attı adama bağırdı. Adam da kaçmaya başladı ve adam kaçınca mahalleli de adama saldırdı. Yabancılardı sanırım, Japon’a benziyorlardı. Akşamdı olay olduğunda, adam o araya doğru kaçtı millet araya girince adam bir tarafa kadın bir tarafa gitti. Adama sorduklarında kadının onun eşi olduğunu söyledi. Eşi olup olmadığını biz de bilmiyoruz. Kadın çığlık atınca işte mahalleli adama saldırdı, bir iki tane yumruk falan attılar sonra adamla kadın başka taraflara gittiler.” Öte yandan kadının ve tokat atan kişinin emniyete herhangi bir şikayette bulunmadıkları öğrenildi.