Yollarda bayram trafiği artıyor

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla bazı sürücülerin yola çıkmasıyla yoğunluk yaşanıyor.

Yollarda bayram trafiği artıyor - 1

İSTANBUL'DA YOĞUNLUK

Mesai saatinin sona ermesinin ardından bayram tatili başlarken, tatili memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşların yola çıkmasıyla kentin birçok noktasında trafik akışı yavaşladı.

Avrupa Yakası'nda, TEM Otoyolu Edirne istikameti Mahmutbey gişeleri girişinde trafik yoğunluğu gözleniyor.

TEM Otoyolu Ankara istikameti Bahçeşehir Bağlantı Yolu ve Esenyurt gişelerde yoğunluk yaşanıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yollarda bayram trafiği artıyor - 2

D-100 yan yolda Avcılar'dan Beylikdüzü istikametine de trafik yavaş seyrederken, Yenibosna'dan Haliç istikametindeki yoğunluk da dikkati çekiyor.

Halıcıoğlu, Okmeydanı, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Hasdal, Seyrantepe, Okmeydanı-Hasdal TEM bağlantı yolu, Büyükdere Caddesi ile Levent TEM katılım yollarında çift yönlü trafik yoğunluğu gözlendi. 

Yollarda bayram trafiği artıyor - 3

İZMİR-ANKARA YOLUNDA YOĞUNLUK

Bayram tatilini memleketlerinde ya da turistik bölgelerde geçirmek isteyenlerin yola çıkmasıyla özellikle öğle saatlerinden itibaren Turgutlu'ya İzmir yönünden gelen araç sayısında gözle görülür artış yaşandı.

Zaman zaman uzun araç kuyruklarının oluştuğu İzmir-Ankara güzergahında trafik akışında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için polis, jandarma ve Karayolları ekipleri bölgede denetimlerini artırdı.

Yollarda bayram trafiği artıyor - 4

Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce kesimi Ankara istikametinde, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla kısmen hareketlilik yaşanıyor.

Yollarda bayram trafiği artıyor - 5
Yollarda bayram trafiği artıyor - 6
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