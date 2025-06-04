Yollarda bayram trafiği artıyor

İZMİR-ANKARA YOLUNDA YOĞUNLUK

Bayram tatilini memleketlerinde ya da turistik bölgelerde geçirmek isteyenlerin yola çıkmasıyla özellikle öğle saatlerinden itibaren Turgutlu'ya İzmir yönünden gelen araç sayısında gözle görülür artış yaşandı.

Zaman zaman uzun araç kuyruklarının oluştuğu İzmir-Ankara güzergahında trafik akışında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için polis, jandarma ve Karayolları ekipleri bölgede denetimlerini artırdı.